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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 360836093610361136123613>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 210
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
42
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:42

  zРадио написав:
  Квесторе_поверніться написав:zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?


За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой

За цю московську зозулю? (Ляшко) :)
За Україну...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:51

  Бывалый написав:5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.

судя по последним президентским выборам так называемую "украинскую позицию" имеет не более 25% населения... не стоит во враги записывать всех кто не согласен с процессами происходящими в стране последние 5 лет...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:54

  zРадио написав:8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!

вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:55

  Квесторе_поверніться написав:
  zРадио написав:
  Квесторе_поверніться написав:zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?


За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой

За цю московську зозулю? (Ляшко) :)


Она, конечно, себе на уме. Но я реально не вижу, кто другой может челленджить Слугу. Порошенко скатывается в маргинальную ультра-правую нишу. А медведчук - понятно, чей кум и чью политику продвигает...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:57

  zРадио написав:
  Квесторе_поверніться написав:zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?

За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой

а в чём вы видите принципиальное отличие между Тимошенко и Зеленского?
Востаннє редагувалось Cler в П'ят 19 лип, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:59

  Cler написав:
  zРадио написав:8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!

вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?...


А можете детальней об этой хронологии. АТО, если помните, и во время майдана януковичем объявлялась. Это аббревиатура, которая не может трактоваться однозначно в ключе борьбы с пророссийскими боевиками. В разные периоды она имела разное назначение.

Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 лип, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:00

  vladvlas написав:Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?

а вы серьёзно считаете, что шахтёры в Западной Украины находятся в более лучшем положении чем в ДНР?...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05

  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:12

  Sommer написав:Вбиваешь в гугл "шарий вранье" получаешь почти 50 тысяч результатов.

Но тебе ж разбираться не надо, тебе надо "недакажитя" кричать?


Да и порохоботы кричат - докажите, что Свинарчуки виноваты, и липецкая фабрика правильно работала, и Черчилль за свои деньги ПВО восстановил, и дурачки верят.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  Cler написав:вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?

Щось ви дещо в датах попутались...
Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.
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