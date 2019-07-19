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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:42
zРадио написав: Квесторе_поверніться написав:zРадио
, за кого голосуєте, якщо не секрет?
За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой
За цю московську зозулю? (Ляшко)
За Україну...наш голос
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:51
Бывалый написав:
5 лет назад он занимал конкретную антиукраинскую позицию.
судя по последним президентским выборам так называемую "украинскую позицию" имеет не более 25% населения... не стоит во враги записывать всех кто не согласен с процессами происходящими в стране последние 5 лет...
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Cler
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:54
zРадио написав:
8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!
вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:55
Квесторе_поверніться написав: zРадио написав: Квесторе_поверніться написав:zРадио
, за кого голосуєте, якщо не секрет?
За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой
За цю московську зозулю? (Ляшко)
Она, конечно, себе на уме. Но я реально не вижу, кто другой может челленджить Слугу. Порошенко скатывается в маргинальную ультра-правую нишу. А медведчук - понятно, чей кум и чью политику продвигает...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:57
zРадио написав: Квесторе_поверніться написав:zРадио
, за кого голосуєте, якщо не секрет?
За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой
а в чём вы видите принципиальное отличие между Тимошенко и Зеленского?
Востаннє редагувалось Cler
в П'ят 19 лип, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:59
Cler написав: zРадио написав:
8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!
вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?...
А можете детальней об этой хронологии. АТО, если помните, и во время майдана януковичем объявлялась. Это аббревиатура, которая не может трактоваться однозначно в ключе борьбы с пророссийскими боевиками. В разные периоды она имела разное назначение.
Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 19 лип, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:00
vladvlas написав:
Сейчас шахтеры в ДыРе за еду работают. Кто-то слышал об их возмущении или недовольстве?
а вы серьёзно считаете, что шахтёры в Западной Украины находятся в более лучшем положении чем в ДНР?...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05
zРадио написав:
Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления
если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:12
Sommer написав:
Вбиваешь в гугл "шарий вранье" получаешь почти 50 тысяч результатов.
Но тебе ж разбираться не надо, тебе надо "недакажитя" кричать?
Да и порохоботы кричат - докажите, что Свинарчуки виноваты, и липецкая фабрика правильно работала, и Черчилль за свои деньги ПВО восстановил, и дурачки верят.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:13
Cler написав:
вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?
Щось ви дещо в датах попутались...
Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.
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