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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3609361036113612>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 210
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
42
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:17

  Cler написав:
  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...


И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:18

  Doctor написав:Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.


У меня в памяти та же хронология
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:19

  Cler написав:
  zРадио написав:
  Квесторе_поверніться написав:zРадио, за кого голосуєте, якщо не секрет?

За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой

а в чём вы видите принципиальное отличие между Тимошенко и Зеленского?


Зеленский - типичный центрист, Тимошенко - скорее социал-демократ по своей сути.
Отсюда вытекает и вся разница в планах и действиях.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:22

  Doctor написав:
  Cler написав:вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?

Щось ви дещо в датах попутались...
Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.

а что же тогда происходило за 5 дней до 12 апреля?

7 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия
Востаннє редагувалось Cler в П'ят 19 лип, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не ври - статистика ведется без ОРДЛО. Как там вообще можно вести учет, если это неподконтрольная территория?? Ты уже если сочиняешь, то хоть полную ахинею не неси.
Дурнику
Є територія яка напряму межує з ОРДЛО і на якій проживає кілька мільйонів населення+є люди які проживають на території ОРДЛО із Українським громадянством...
Таким чином-будь який обстріл(а їх відбувається десяток в день на протязі 5років) фіксується як погіршення криміногенної ситуації,а коли не дай бог під обстріл потрапляють цивільні(автобус на КПП) чи Маріуполь-так відразу ці смерті які відбулись на нашій території(включно з смертями військових) йдуть в статистику яка малює погіршення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:23

  freeze написав:Зеленский - типичный центрист, Тимошенко - скорее социал-демократ по своей сути.
Отсюда вытекает и вся разница в планах и действиях.


Плюс чрезмерная концентрация власти в одних руках - всегда плохо, чьи бы это руки ни были. Конечно, история знает и исключения вроде Ли Куан Ю, но это фанатики - таких у нас даже не виднеется.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:26

  freeze написав:
  Cler написав:
  zРадио написав:За Батькивщину, как ни странно. Зеленскому нужен противовес, чтобы не стать Порошенко, или януковичем, превратившими страну в диктатуру за демократической ширмой

а в чём вы видите принципиальное отличие между Тимошенко и Зеленского?

Зеленский - типичный центрист, Тимошенко - скорее социал-демократ по своей сути.
Отсюда вытекает и вся разница в планах и действиях.

а с точки зрения риторики по ключевым вопросам и с точки зрения центров влияния на них?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:29

Re: Політичні дискусії

  Cler написав:не стоит во враги записывать всех кто не согласен с процессами происходящими в стране последние 5 лет

Тут з вами погоджуюсь. Під одну гребінку всіх підряд гребсти не варто...
  Cler написав:подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве

А це вибачте, дурня повна. То напевно ви по Россия24 почули.
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30

  budivelnik написав:Дурнику


Хочешь в бан за оскорбление? Вчера один уже отправился...

  budivelnik написав:Є територія яка напряму межує з ОРДЛО і на якій проживає кілька мільйонів населення+є люди які проживають на території ОРДЛО із Українським громадянством...


ОРДЛО и территория, граничащая с ОРДЛО - это две большие разницы! Не крутись как уж на сковородке - ты УЖЕ допустил ошибку, говоря о преступлениях в ОРДЛО! Просто признай ее и поехали дальше.

Теперь у меня к тебе будет встречный вопрос - что является причиной роста преступлений в Киеве? Я знаю, ты сейчас рявкнешь, что это все "донецкое бы***", хлынувшее в 2014-м. И на это у меня будет что возразить - во Львове тоже донецкие постарались?

https://www.obozrevatel.com/crime/38907 ... plenij.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:31

  zРадио написав:
  Cler написав:
  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...

И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства

не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...
Cler
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