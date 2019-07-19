Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Doctor написав:Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.
Cler написав:вот только АТО началось за несколько дней до появления Гиркина - вам эта нестыковка не кажется странной?
Щось ви дещо в датах попутались... Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст — Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав. В умовах неспротиву місцевих силових структур України, а іноді й відкритої співпраці,[32] невеликі штурмові загони російських диверсантів в наступні дні взяли під контроль Горлівку та інші міста Донеччини і Луганщини. 13 квітня 2014 року, у відповідь на вторгнення диверсійних загонів, в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок Антитерористичної операції.
а что же тогда происходило за 5 дней до 12 апреля?
7 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия
Востаннє редагувалось Cler в П'ят 19 лип, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Не ври - статистика ведется без ОРДЛО. Как там вообще можно вести учет, если это неподконтрольная территория?? Ты уже если сочиняешь, то хоть полную ахинею не неси.
Дурнику Є територія яка напряму межує з ОРДЛО і на якій проживає кілька мільйонів населення+є люди які проживають на території ОРДЛО із Українським громадянством... Таким чином-будь який обстріл(а їх відбувається десяток в день на протязі 5років) фіксується як погіршення криміногенної ситуації,а коли не дай бог під обстріл потрапляють цивільні(автобус на КПП) чи Маріуполь-так відразу ці смерті які відбулись на нашій території(включно з смертями військових) йдуть в статистику яка малює погіршення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Хочешь в бан за оскорбление? Вчера один уже отправился...
budivelnik написав:Є територія яка напряму межує з ОРДЛО і на якій проживає кілька мільйонів населення+є люди які проживають на території ОРДЛО із Українським громадянством...
ОРДЛО и территория, граничащая с ОРДЛО - это две большие разницы! Не крутись как уж на сковородке - ты УЖЕ допустил ошибку, говоря о преступлениях в ОРДЛО! Просто признай ее и поехали дальше.
Теперь у меня к тебе будет встречный вопрос - что является причиной роста преступлений в Киеве? Я знаю, ты сейчас рявкнешь, что это все "донецкое бы***", хлынувшее в 2014-м. И на это у меня будет что возразить - во Львове тоже донецкие постарались?
zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления
если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...
И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства
не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...