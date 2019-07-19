Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства
не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...
Я ведь и не оправдываю - я постарался дипломатично выписать формулировку. Но есть понятия тяжести и степени вины. Захват государственных зданий с целью смещения одной власти и установления другой - это преступление одной тяжести. Захват государственных зданий и складов оружия с целью создания анклава и коллаборации с другим государством - это преступление другой тяжести
zРадио написав:И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства
не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...
Я ведь и не оправдываю - я постарался дипломатично выписать формулировку. Но есть понятия тяжести и степени вины. Захват государственных зданий с целью смещения одной власти и установления другой - это преступление одной тяжести. Захват государственных зданий и складов оружия с целью создания анклава и коллаборации с другим государством - это преступление другой тяжести
основная проблема в том, что вторая часть этих безобразий была спровоцирована преступлениями в Киеве, и лично для меня странно осуждать жителей ДНР/ЛНР до тех пор пока виновные в госперевороте в Киеве не понесут должное наказание... или же мы должны договориться о точке примирения и пытаться жить дальше в одной стране...
Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?
Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??
Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.
Все гораздо прозаичней. Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.
Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 19 лип, 2019 21:03, всього редагувалось 1 раз.