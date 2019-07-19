Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:59

lapay написав: Sommer написав: А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?



Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч?? А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості. Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.

Все гораздо прозаичней.Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.