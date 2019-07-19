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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3609361036113612

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 210
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
42
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:35

  Doctor написав:
  Cler написав:не стоит во враги записывать всех кто не согласен с процессами происходящими в стране последние 5 лет

Тут з вами погоджуюсь. Під одну гребінку всіх підряд гребсти не варто...
  Cler написав:подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве

А це вибачте, дурня повна. То напевно ви по Россия24 почули.

может быть для вас это странно, но я знаю большое количество граждан Украины, которые не в восторге от госпереворота 2014 года и того ада в котором оказалась страна в последующие годы...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:41

  Cler написав:
  zРадио написав:И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства

не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...


Я ведь и не оправдываю - я постарался дипломатично выписать формулировку. Но есть понятия тяжести и степени вины. Захват государственных зданий с целью смещения одной власти и установления другой - это преступление одной тяжести. Захват государственных зданий и складов оружия с целью создания анклава и коллаборации с другим государством - это преступление другой тяжести
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:45

Из "старенького"
Украинские художники создали портрет Порошенко из оберток конфет Roshen
29 мартa

https://nv.ua/ukraine/politics/lico-kor ... 13610.html
Зображення
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:52

  zРадио написав:
  Cler написав:
  zРадио написав:И тем не менее, это не повод заниматься сепаратизмом! Радикалы майдана по моему скромному мнению совершили куда менее тяжкие проступки, чем радикалы анти-майдана, ставшие на сторону чужого государства

не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...


Я ведь и не оправдываю - я постарался дипломатично выписать формулировку. Но есть понятия тяжести и степени вины. Захват государственных зданий с целью смещения одной власти и установления другой - это преступление одной тяжести. Захват государственных зданий и складов оружия с целью создания анклава и коллаборации с другим государством - это преступление другой тяжести

основная проблема в том, что вторая часть этих безобразий была спровоцирована преступлениями в Киеве, и лично для меня странно осуждать жителей ДНР/ЛНР до тех пор пока виновные в госперевороте в Киеве не понесут должное наказание... или же мы должны договориться о точке примирения и пытаться жить дальше в одной стране...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:59

  lapay написав:
  Sommer написав:А что, не позволили? Миллионы коммунистов вышли защищать государство, которое было такое замечательное и богатое, как рассказывали "Правда" с "Известиями"?

Ну хотя бы не миллионы, а сотни тысяч? Ну хотя бы десятки тысяч??

Шок від правди про об'єми сталінських репресій, шок від сотен сортів ковбаси на прилавках загниваючого Заходу, з 1987 пішов економічний спад, потім талони, плюс обіцянки демократів скорого благоденства після ринкових реформ. В результаті радянська влада стала головним ворогом для переважної більшості.

Все гораздо прозаичней.
Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.

Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 19 лип, 2019 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:02

  yanyura написав:Из "старенького"
Украинские художники создали портрет Порошенко из оберток конфет Roshen
29 мартa

https://nv.ua/ukraine/politics/lico-kor ... 13610.html
Зображення


Вот тут еще немножко наших любимцев.
:mrgreen:
https://ubr.ua/ukraine-and-world/techno ... ja-3884820
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04

  zРадио написав:
  Sommer написав:
(фейспалм)
А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?


Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?


То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.

Еще какие вопросы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:06

  Cler написав:
  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...


И опять нам кремлеботы транслируют затхлые методички про "переворот"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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