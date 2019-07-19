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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3610361136123613

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 212
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

Cler написав:а с точки зрения риторики по ключевым вопросам и с точки зрения центров влияния на них?...


Риторика не имеет значения, важны только дела. Сомневаюсь, что на Юлю есть центры влияния, она прет как танк на своем.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:18

  Cler написав:может быть для вас это странно, но я знаю большое количество граждан Украины, которые не в восторге от госпереворота 2014 года и того ада в котором оказалась страна в последующие годы...


Жалкие обыватели, неспособные смотреть в завтрашний день и живущие по принципу день перетерпел и дай бог перетерпеть его завтра. Надо жить с перспективой, со взглядом в будущее, в стремлении изменить мир и жизнь к лучшему. Перемены к лучшему всегда даются в борьбе и в лишениях, но это должно только вдохновлять и воодушевлять нормальных людей.
Революция и перемены - удел продвинутых и сильных.
А удел таких людей - сопли.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:26

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии

Те покоління так само чудово пам'ятало сталінські радощі життя, і так само не виходили на захист Совка, коли він рухнув.
  Аlександр написав:А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.

Сучасні дітки теж не пам'тають радощі Совка і дев'яностих, і так само хочуть все і відразу, як і дітки вісімдесятих.
  Аlександр написав:Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.

Ага, прямо як в дев'яностих, по зрівнянню з вісімдесятими. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:26

  Sommer написав:
  Cler написав:
  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...


И опять нам кремлеботы транслируют затхлые методички про "переворот"...

А на самом деле жителям майдана всего лишь хотелось заокеанских печенюшек (даже тамошний повар с официанткой приехали), гей-парадов, труселей кружевных.
  Sommer написав:Т.е. 21-го июля детишки кукурузы променяют все на... сериал "Слуга народа" и будут шариться в мусорках?

Ну что ж, картина правдоподобная.

Многие детишки кукурузы до сих пор за Порошенок, Юлек, Медведчуков и пр. уже за 28 лет заезжих пластинок. Особенно львовяне, которых в собственных помоях утопил их любимый ПАП.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:46

  Аlександр написав:
  Sommer написав:
  Cler написав:если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...


И опять нам кремлеботы транслируют затхлые методички про "переворот"...

А на самом деле жителям майдана всего лишь хотелось заокеанских печенюшек (даже тамошний повар с официанткой приехали), гей-парадов, труселей кружевных.


Что ж вас так корежит от гей-парадов и кружевных трусиков? Вот не понимаю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:48

https://www.liga.net/politics/interview/hotite-jit-v-voyne-esche-100-let-intervyu-shefira---za-minutu
Если Зеленский выступит в Квартале, то ничего страшного. "Если бы вдруг он вышел в концерте Вечернего квартала первым номером и просто бы сказал приветственный, вступительный монолог красивый, я лично в этом ничего плохого не вижу. Считаю, что это нормально. Вы не понимаете нашу психологию просто".


Интересно, что он имеет в виду? Что президент Украины не считает зазорным подзаработать копеечку выступлением в Квартале? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:57

Re: Політичні дискусії

Интересный поворот :)
https://www.facebook.com/RukhNovykhSylM ... 415085360/
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:01

  lapay написав:
  Аlександр написав:Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии

Те покоління так само чудово пам'ятало сталінські радощі життя, і так само не виходили на захист Совка, коли він рухнув.

Так самым молодым за 60 уж было.
  lapay написав:
  Аlександр написав:А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.

Сучасні дітки теж не пам'тають радощі Совка і дев'яностих, і так само хочуть все і відразу, як і дітки вісімдесятих.

По времени Украина так и застыла в 90-х, даже хуже - тогда бандюки хоть не строили из себя патриотов, а на одного следака не приходилось 300 - 400 дел, не говоря уже про ментовские и пр. силовые крыши.
  lapay написав:
  Аlександр написав:Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.

Ага, прямо як в дев'яностих, по зрівнянню з вісімдесятими. :)

Да, некая схожесть есть. Только вот стартовые позиции намного хуже.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
(фейспалм)
А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?


Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?


То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.

Еще какие вопросы?


Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??

Кто-то скажет - зашквар, а я говорю - блестящая пропагандистская работа.

Лучше нее в сериале, пожалуй, лишь момент, когда Щербина угрожает выкинуть Легасова из вертолета за то, что тот умнее его. А на самом же деле в аудизаписях Легасова, на основе которых якобы снят сериал, он рассказывает, что в этот момент они с Щербиной обсуждали, как эвакуировать людей - Легасов рассказывал ему о том, как американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...

Гениально? Гениально в квадрате!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:27

  Alex2006 написав:Интересный поворот :)
https://www.facebook.com/RukhNovykhSylM ... 415085360/


Неожиданно. Но в целом разумно.
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