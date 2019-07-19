Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cler написав:может быть для вас это странно, но я знаю большое количество граждан Украины, которые не в восторге от госпереворота 2014 года и того ада в котором оказалась страна в последующие годы...
Жалкие обыватели, неспособные смотреть в завтрашний день и живущие по принципу день перетерпел и дай бог перетерпеть его завтра. Надо жить с перспективой, со взглядом в будущее, в стремлении изменить мир и жизнь к лучшему. Перемены к лучшему всегда даются в борьбе и в лишениях, но это должно только вдохновлять и воодушевлять нормальных людей. Революция и перемены - удел продвинутых и сильных. А удел таких людей - сопли.
Аlександр написав:Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии
Те покоління так само чудово пам'ятало сталінські радощі життя, і так само не виходили на захист Совка, коли він рухнув.
Аlександр написав:А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.
Сучасні дітки теж не пам'тають радощі Совка і дев'яностих, і так само хочуть все і відразу, як і дітки вісімдесятих.
Аlександр написав:Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.
Ага, прямо як в дев'яностих, по зрівнянню з вісімдесятими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Если Зеленский выступит в Квартале, то ничего страшного. "Если бы вдруг он вышел в концерте Вечернего квартала первым номером и просто бы сказал приветственный, вступительный монолог красивый, я лично в этом ничего плохого не вижу. Считаю, что это нормально. Вы не понимаете нашу психологию просто".
Интересно, что он имеет в виду? Что президент Украины не считает зазорным подзаработать копеечку выступлением в Квартале?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Аlександр написав:Просто то поколение, те люди, которые создавали, строили, воевали, Победили, восстанавливали, развивали, люди пережившее войны, голод и лишения, т. е. сильные духом люди в 80-х годах начали массово выходить на пенсию на всех уровнях, начиная с простого рабочего. А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии
Те покоління так само чудово пам'ятало сталінські радощі життя, і так само не виходили на захист Совка, коли він рухнув.
Так самым молодым за 60 уж было.
lapay написав:
Аlександр написав:А детишки кукурузы, не знавшие ни голода, ни воен, выросшие в благополучии, достатке с легкостью все это променяли на колу, жуйки и варенки, как индейцы колонистам. И в итоге теперь многие из них шарятся в мусорках, чтобы дотянуть до своей "заслуженной" пенсии.
Сучасні дітки теж не пам'тають радощі Совка і дев'яностих, і так само хочуть все і відразу, як і дітки вісімдесятих.
По времени Украина так и застыла в 90-х, даже хуже - тогда бандюки хоть не строили из себя патриотов, а на одного следака не приходилось 300 - 400 дел, не говоря уже про ментовские и пр. силовые крыши.
lapay написав:
Аlександр написав:Так и сейчас, после 21 июля в прошлое уйдет эпоха воровства, лицемерия, вранья, террора, эпоха разделения людей по языковому, религиозному, региональному признаку вместе с большинством ее представителями, которых увековечат в учебниках истории, как подонков, превративших в руїну Украину.
Ага, прямо як в дев'яностих, по зрівнянню з вісімдесятими.
Да, некая схожесть есть. Только вот стартовые позиции намного хуже.
Sommer написав: (фейспалм) А что, в СССР микки-мауса не знали? Кто на Красной площади с Мишкой танцевал?
Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?
То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.
Еще какие вопросы?
Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??
Кто-то скажет - зашквар, а я говорю - блестящая пропагандистская работа.
Лучше нее в сериале, пожалуй, лишь момент, когда Щербина угрожает выкинуть Легасова из вертолета за то, что тот умнее его. А на самом же деле в аудизаписях Легасова, на основе которых якобы снят сериал, он рассказывает, что в этот момент они с Щербиной обсуждали, как эвакуировать людей - Легасов рассказывал ему о том, как американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...