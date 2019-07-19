Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Doctor написав:Cler Тяжко з вами спілкуватись.... Ви знаєте, мені самому дуже багато подій Майдану не подобалось... Але не здається вам, що якби після Революції гідності, *дружня* Росія не прийшла *з допомогою*, то і ніякого як ви пишете *аду* не було б? Адже після Помаранчевої революції 2004 р, по суті аналогу подій 2013-2014 рр, нічого подібного не було. Тому ще питання хто винуватий у всіх наших бідах....
Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случае не оправдываю. Там есть свои ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.
Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами и тем самым не спровоцировали российское вторжение
zРадио написав:Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случаем не оправдываю. И там ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.
Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами.
Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения. Все, кто не желали сдать своих детей в рабство донецкой уголовщине и русским колонизаторам, поддержали Майдан всем своим сердцем, а потом выступили на защиту страны от русских убийц и варваров. Критиковать сейчас Майдан сейчас может только одноклеточное и интеллектуальное ничтожество типа тебя. Слава богу такого человеческого навоза у нас единицы.
freeze написав:ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.
Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".
И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.
Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.
А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .
Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам. А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.
Жаль, что у меня не будет возможности поглумиться над порохом 21-го.
freeze написав:ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.
Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".
И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.
Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.
А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .
Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам. А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.
Что-то такое уже было аккурат 102,5 года назад - началось аккурат 23-го февраля 1917-го. Цицируемый автор случаем не забыл, ЧЕМ это закончилось в итоге - ЖАЖДА РАСПРАВЫ И ВОЗМЕЗДИЯ?
Шо такое? Шо вы нервничаете? Или боитесь, что это передается воздушнокапельным путем и на расии тоже случится?
zРадио написав:Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?
То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.
Еще какие вопросы?
Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??
Ух ты, а расскажи, почему же?
zРадио написав:американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...
Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель. Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.