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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 212
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
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2
Свобода
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10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:40

  Doctor написав:Cler
Тяжко з вами спілкуватись....
Ви знаєте, мені самому дуже багато подій Майдану не подобалось...
Але не здається вам, що якби після Революції гідності, *дружня* Росія не прийшла *з допомогою*, то і ніякого як ви пишете *аду* не було б? Адже після Помаранчевої революції 2004 р, по суті аналогу подій 2013-2014 рр, нічого подібного не було. Тому ще питання хто винуватий у всіх наших бідах....


Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случае не оправдываю. Там есть свои ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.

Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами и тем самым не спровоцировали российское вторжение
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:47

  freeze написав:
  Alex2006 написав:Интересный поворот :)
https://www.facebook.com/RukhNovykhSylM ... 415085360/


Неожиданно. Но в целом разумно.


Поменял журавля в небе на синицу в руках - какие-то плюшки за это получит. Стратег. Респект, что-ли 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:48

  Cler написав:
  ЛАД написав:Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?

в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов...

структуру експорту в студію.
без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 19 лип, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:51

  zРадио написав:Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случаем не оправдываю. И там ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.

Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами.


Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.
Все, кто не желали сдать своих детей в рабство донецкой уголовщине и русским колонизаторам, поддержали Майдан всем своим сердцем, а потом выступили на защиту страны от русских убийц и варваров.
Критиковать сейчас Майдан сейчас может только одноклеточное и интеллектуальное ничтожество типа тебя. Слава богу такого человеческого навоза у нас единицы.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:01

  Libo написав:Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.


Не ври! И не разжигай ненависть! Это не только запрещено правилами форума - это еще и уголовно наказуемо, если ты из Украины пишешь (во многих других странах, кстати, тоже).

Майдан не поддерживали и те, для кого несложно было после грузинских событий 2008-го представить угрозу нападения РФ.

Также не поддерживали те, кто не поленился проанализировать, какие дискриминационные для Украины таможенные условия надрафтовали в Соглашении об Ассоциации хитрые европейские функционеры!

PS: на твои оскорбления отвечать просто не намерен - ты себя позоришь, не меня!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:03

  freeze написав:ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.

Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.

Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".

И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.

Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.

А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .

Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.
А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.


Жаль, что у меня не будет возможности поглумиться над порохом 21-го.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:06

  Волгарь написав:
  freeze написав:ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.

Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.

Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".

И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.

Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.

А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .

Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.
А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.

Что-то такое уже было аккурат 102,5 года назад - началось аккурат 23-го февраля 1917-го. Цицируемый автор случаем не забыл, ЧЕМ это закончилось в итоге - ЖАЖДА РАСПРАВЫ И ВОЗМЕЗДИЯ?


Шо такое? Шо вы нервничаете?
Или боитесь, что это передается воздушнокапельным путем и на расии тоже случится?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:08

Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:09

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?


То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.

Еще какие вопросы?


Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??


Ух ты, а расскажи, почему же?

  zРадио написав:американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...


Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель.
Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:11

  mephala написав:
  Cler написав:
  ЛАД написав:Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?

в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов...

структуру експорту в студію.
без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль.


Якщо я правильно пам'ятаю, відсоток експорту для машинобудування в Україні більше, ніж в запоребріків.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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