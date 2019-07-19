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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 36123613361436153616> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 212 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 17 Всього голосів : 212 Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:40 Doctor написав: Cler

Тяжко з вами спілкуватись....

Ви знаєте, мені самому дуже багато подій Майдану не подобалось...

Але не здається вам, що якби після Революції гідності, *дружня* Росія не прийшла *з допомогою*, то і ніякого як ви пишете *аду* не було б? Адже після Помаранчевої революції 2004 р, по суті аналогу подій 2013-2014 рр, нічого подібного не було. Тому ще питання хто винуватий у всіх наших бідах.... Тяжко з вами спілкуватись....Ви знаєте, мені самому дуже багато подій Майдану не подобалось...Але не здається вам, що якби після Революції гідності, *дружня* Росія не прийшла *з допомогою*, то і ніякого як ви пишете *аду* не було б? Адже після Помаранчевої революції 2004 р, по суті аналогу подій 2013-2014 рр, нічого подібного не було. Тому ще питання хто винуватий у всіх наших бідах....



Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случае не оправдываю. Там есть свои ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.



Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами и тем самым не спровоцировали российское вторжение Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случае не оправдываю. Там есть свои ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.Но поверьте,, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами и тем самым не спровоцировали российское вторжение zРадио

Повідомлень: 3007 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1749 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:47 freeze написав: Alex2006 написав: Интересный поворот

https://www.facebook.com/RukhNovykhSylM ... 415085360/ Интересный поворот



Неожиданно. Но в целом разумно. Неожиданно. Но в целом разумно.



Поменял журавля в небе на синицу в руках - какие-то плюшки за это получит. Стратег. Респект, что-ли Поменял журавля в небе на синицу в руках - какие-то плюшки за это получит. Стратег. Респект, что-ли zРадио

Повідомлень: 3007 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1749 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:48 Cler написав: ЛАД написав: Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо? Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?

в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов... в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов...

структуру експорту в студію.

без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль. структуру експорту в студію.без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль. Востаннє редагувалось mephala в П'ят 19 лип, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4951 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:51 zРадио написав: Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случаем не оправдываю. И там ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.



Но поверьте, Cler, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами. Максимум что было бы - несколько пусть и весьма неприятных, но не трагичных потасовок с радикалами майдана, как это случилось под Корсунь-Шевченковским. Да, это тоже преступление, которое я ни в коем случаем не оправдываю. И там ответственные - лидеры майдана, разжигавшие ненависть ко всем, кто майдан не поддерживал.Но поверьте,, "революционный туман" рассеялся бы гораздо быстрее, если бы крымчане, а затем и жители Донбасса не стали коллаборантами.



Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.

Все, кто не желали сдать своих детей в рабство донецкой уголовщине и русским колонизаторам, поддержали Майдан всем своим сердцем, а потом выступили на защиту страны от русских убийц и варваров.

Критиковать сейчас Майдан сейчас может только одноклеточное и интеллектуальное ничтожество типа тебя. Слава богу такого человеческого навоза у нас единицы.

Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.Все, кто не желали сдать своих детей в рабство донецкой уголовщине и русским колонизаторам, поддержали Майдан всем своим сердцем, а потом выступили на защиту страны от русских убийц и варваров.Критиковать сейчас Майдан сейчас может только одноклеточное и интеллектуальное ничтожество типа тебя. Слава богу такого человеческого навоза у нас единицы. Libo 2

Повідомлень: 7203 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:01 Libo написав: Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.

Майдан не поддерживали урки, поганая русня и аполитичная прослойка забитого населения.



Не ври! И не разжигай ненависть! Это не только запрещено правилами форума - это еще и уголовно наказуемо, если ты из Украины пишешь (во многих других странах, кстати, тоже).



Майдан не поддерживали и те, для кого несложно было после грузинских событий 2008-го представить угрозу нападения РФ.



Также не поддерживали те, кто не поленился проанализировать, какие дискриминационные для Украины таможенные условия надрафтовали в Соглашении об Ассоциации хитрые европейские функционеры!



PS: на твои оскорбления отвечать просто не намерен - ты себя позоришь, не меня! Не ври! И не разжигай ненависть! Это не только запрещено правилами форума - это еще и уголовно наказуемо, если ты из Украины пишешь (во многих других странах, кстати, тоже).Майдан не поддерживали и те, для кого несложно было после грузинских событий 2008-го представить угрозу нападения РФ.Также не поддерживали те, кто не поленился проанализировать, какие дискриминационные для Украины таможенные условия надрафтовали в Соглашении об Ассоциации хитрые европейские функционеры!PS: на твои оскорбления отвечать просто не намерен - ты себя позоришь, не меня! Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 19 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3007 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1749 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:03 freeze написав: ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.



Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.



Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".



И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.



Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.



А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .



Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.

А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история. ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.



Жаль, что у меня не будет возможности поглумиться над порохом 21-го. Жаль, что у меня не будет возможности поглумиться над порохом 21-го. rjkz

Повідомлень: 9756 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:06 Волгарь написав: freeze написав: ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.



Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.



Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".



И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.



Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет - у нас тотальная жажда расправы и возмездия. Это продолжение Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.



А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .



Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.

А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история. ФБ Сергей Гайдай Точно всё подметил, имхо.Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенка, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.Последний рейтинг "Рейтинга" показал что "Слуги Народа" таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на "Тесле " и пи** региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у "Голоса".И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. "Сделаем их еще раз!". И для этого теперь не нужно идти на Майдан и митинги - надо идти на избирательные участки. Думаю, что в президентской команде таки решат зайти еще и на четвертый тур, пока удача прет - досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку - приготовится! Садовой и сам сказал, что уходит.Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех, кто считает что Украина идет правильным путем - наиболее высок - в Центре и на Западе! Это для тех кто считает, что у нас пророссийский реванш.Майдана. Только без «лидеров» на сцене. Без регионального разделения. И включающее в себя куда больше недовольного, бунтующего населения.А те, кто считает, что все идет не в правильном направлении - теперь это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся в консервативное ностальгирующее за прошлым меньшинство .Конечно волна эта рано или поздно схлынет - я думаю уже к осенним холодам.А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.

Что-то такое уже было аккурат 102,5 года назад - началось аккурат 23-го февраля 1917-го. Цицируемый автор случаем не забыл, ЧЕМ это закончилось в итоге - ЖАЖДА РАСПРАВЫ И ВОЗМЕЗДИЯ? Что-то такое уже было аккурат 102,5 года назад - началось аккурат 23-го февраля 1917-го. Цицируемый автор случаем не забыл, ЧЕМ это закончилось в итоге - ЖАЖДА РАСПРАВЫ И ВОЗМЕЗДИЯ?



Шо такое? Шо вы нервничаете?

Или боитесь, что это передается воздушнокапельным путем и на расии тоже случится? Шо такое? Шо вы нервничаете?Или боитесь, что это передается воздушнокапельным путем и на расии тоже случится? rjkz

Повідомлень: 9756 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:08

Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.

Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.



https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4 Неожиданно.Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком. freeze 4 Повідомлень: 12334 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5264 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:09 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?

Фейспалм от твоего бреда! Что делает Микки-маус в декорациях 5-серийного фильма о Чернобыле?



То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.



Еще какие вопросы? То же самое, что делал Микки-маус в советских игрушках.Еще какие вопросы?



Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??

Не-не-не, не спрыгивай - почему силуэт Микки-мауса появляется в голове убитого горем доктора химических наук, профессора, академика АН СССР и члена комиссии по ликвидации последствий аварии после общения со злым КГБ-шником??



Ух ты, а расскажи, почему же?



zРадио написав: американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...

американцы, сверкая пятками, бежали с Три-Майл-Айленда, где авария на АЭС случилась за 7 лет до этого...



Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель.

Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти. Ух ты, а расскажи, почему же?Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель.Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4562 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:11 mephala написав: Cler написав: ЛАД написав: Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо? Сегодняшнюю роль Украины на международной арене, надеюсь, описывать не надо?

в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов... в политическом плане практически полный ноль, а в экономическом - поставщик дешёвой рабочей силы и некоторых природных ресурсов...

структуру експорту в студію.

без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль. структуру експорту в студію.без цього ваші слова один триндьож і провокація про економічну роль.



Якщо я правильно пам'ятаю, відсоток експорту для машинобудування в Україні більше, ніж в запоребріків. Якщо я правильно пам'ятаю, відсоток експорту для машинобудування в Україні більше, ніж в запоребріків. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4562 З нами з: 07.04.17 Подякував: 424 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36123613361436153616> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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