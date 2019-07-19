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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3613361436153616>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 212
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:13

  zРадио написав:Также не поддерживали те, кто не поленился проанализировать, какие дискриминационные для Украины таможенные условия надрафтовали в Соглашении об Ассоциации хитрые европейские функционеры!


Конечно, вся вата дословно знала весь текст соглашения. Несомненно могла еще и анализировать. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:13

  freeze написав:
Бывалый написав:ФЕЙКИ ШАРИЯ. Как Шарий покрывает убийц украинцев. Часть 1

https://mil.in.ua/fejky-sharyya-kak-sha ... naj7UkguM0


Если за последующие пять лет после 2014 года группа исследователей не нашла ни одного фейка в тысячах роликах Шария, то ему впору давать звание самого честного журналиста.

Кстати после угроз боевиков ДНР перестрелять корреспондентов Шария за неправдивую на их взгляд информацию, Шарий с тех пор не дает никаких репортажей из зоны ОРДЛО.

і навіть можна почитати дослідження цієї групи десь на теренах інтернету?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:14

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.


А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.

Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.

1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.


Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:24

  Sommer написав:Ух ты, а расскажи, почему же?


Потому что Микки - один из символов "надежды человечества", США :mrgreen:


  Sommer написав:Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель.
Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти.



Так бежали - это хорошо, а не плохо! Не тупи! Лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно, когда речь о людских жизнях. Соль момента в том, что диалог советских партийщиков о ликвидации последствий американской аварии они (американские киноделы) подменили придуманной историей о людоедстве руководства СССР...

Какая уж здесь пропаганда - художественный талант режиссера, да и только :mrgreen:

Но повторяю в 3-й раз - я не осуждаю, я восхищаюсь!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:29

  zРадио написав:PS: на твои оскорбления отвечать просто не намерен - ты себя позоришь, не меня!


Шариков, я переживу без твоих ответов. Дискутировать с таким русским ничтожеством как ты для меня оскорбительно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:29

  freeze написав:Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4


Еще пару часов спустя видел очень много людей с красными шарами немножко подальше от Дерибасовской.
Так что большие сомнения в том, что только 1-2% ....
Все агенты кремля? :mrgreen: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:31

  freeze написав:Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4


Обычная манипуляция. Посмотрите на Вакарчука на Контрактовой и напишите кого больше.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:34

  Бывалый написав:
  freeze написав:Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4


Обычная манипуляция. Посмотрите на Вакарчука на Контрактовой и напишите кого больше.


Манипуляция чем ? Я видел на неделе Вакарчука у памятника Дюку, может три десятка сторонников, и растерянный Славик, которого как политика никто не любит.

А что там в Киеве, мне не интересно, наверное на шару бесплатный концерт давал ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:37

  Cler написав:
  zРадио написав:Вполне возможно, что та АТО, которая была объявлена ДО вторжения гиркина, имела цель всего лишь усмирить оппорнутистические анти-майданные проявления

если проще сказать то подавляли выступления граждан Украины не согласных с антиконституционным переворотом в Киеве?...

це про виступи тих "громадян" які акають та окають?
так їм ще і не те здасться що відбувається в Києві.
ви часом не з їх будете?
mephala
 
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Манипуляция в смысле много людей. По сравнению с Контрактовой в на порядок меньше. Шаров много. 2% может набрать, по Одессе до 4), но это не мегадвижение.
Бывалый
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