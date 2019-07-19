Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Также не поддерживали те, кто не поленился проанализировать, какие дискриминационные для Украины таможенные условия надрафтовали в Соглашении об Ассоциации хитрые европейские функционеры!
Конечно, вся вата дословно знала весь текст соглашения. Несомненно могла еще и анализировать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
tea написав:Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.
А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.
Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.
1.Першим у своїх відео точно почав Шарій. 2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?
Потому что Микки - один из символов "надежды человечества", США
Sommer написав:Так бежали, уж так бежали... Всего уехали около четверти живших в районе 20 миль, практически все вернулись обратно в течении трех недель. Теперь можешь сравнивать со сверканием пяток в Припяти.
Так бежали - это хорошо, а не плохо! Не тупи! Лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно, когда речь о людских жизнях. Соль момента в том, что диалог советских партийщиков о ликвидации последствий американской аварии они (американские киноделы) подменили придуманной историей о людоедстве руководства СССР...
Какая уж здесь пропаганда - художественный талант режиссера, да и только
Но повторяю в 3-й раз - я не осуждаю, я восхищаюсь!
freeze написав:Неожиданно. Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально. Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.
freeze написав:Неожиданно. Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально. Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.
freeze написав:Неожиданно. Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально. Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.