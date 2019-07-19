freeze написав:

tea написав: Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти. Він сказав неправду,коли у своєму відео промовив,що "Голос" фінансується Порошенком.Ну а за деякі особисті образи в бік Свята йому б не завадило пику натовкти.

А кто первый начал кидать оскорбления ? По-моему Вакарчук ? Теперь он удивляется, а меня-то за что ? В ответ. И это правильно, не фиг оскорблять людей.Вы прямо знаете, кем финансируется в реальности Голос ))) Не слежу за творчеством Шария, но он по европейски осторожен в высказываниях, если за это суд в Европе может привлечь за клевету, сомневаюсь, что Шарий так прямо и заявил, что Голос финансируется Порошенко.