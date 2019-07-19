А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.
Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:43
А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.
Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:48
наведіть перелік які ж злочини на вашу думку скоїли учасники громадянських виступів проти режиму януковича
а потім перерахуйте які злочини скоєні на донбасі рашкованами та тими коллаборантами хто їх радо зустрічав та разом з ними взяв зброю до рук.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50
И?
Если "закрыть лавочку" в Европе, и дать возможность жить И РАБОТАТЬ в Украине на приемлемых условиях, то будут работать. Мне кажется, это стереотип такой - раз беженец, то не хочет работать.
Да будет Вам известно, что порядка 90% выехавших из позднего СССР и раннего периода независимой Украины в США, выехали именно как беженцы, могли себе позволить греться под калифорнийским или флоридским солнышком до скончания Века. Но почему-то только единицы процентов из них воспользовались такой "милостью". Остальные стали успешными врачами, учеными, инженерами, программистами, рабочими (прикиньте, где-то рабочий может быть и успешным и уважаемым в обществе), бизнесменами, журналистами и пр. То есть, по Вашему мнению, они должны были "водку пьянствовать и беспорядки нарушать" (армейская "мудрость") на Брайтоне, но почему-то этого не случилось - ПОЧЕМУ?
Может потому что если в государстве есть перспектива в том чтобы жить и работать, то живут и работают, а если жить и неработать выгодней, то будут не работать. В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать. И не работали-бы, если-бы не призрак голодной смерти.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:06
Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.
Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.
Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.
Востаннє редагувалось tea в Суб 20 лип, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:08
я вже писав раніше - людям потрібні шоу та розваги а не політична пропаганда яка іде на інших мітингах.
тому і зібралося народу багатенько.
в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
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