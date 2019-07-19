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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3613361436153616

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 212
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:43

  Бывалый написав:Манипуляция в смысле много людей. По сравнению с Контрактовой в на порядок меньше. Шаров много. 2% может набрать, по Одессе до 4), но это не мегадвижение.


А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.
Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:48

  Cler написав:не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...

наведіть перелік які ж злочини на вашу думку скоїли учасники громадянських виступів проти режиму януковича
а потім перерахуйте які злочини скоєні на донбасі рашкованами та тими коллаборантами хто їх радо зустрічав та разом з ними взяв зброю до рук.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50

  Sommer написав:
  rjkz написав:Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину.


Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать.


И?
Если "закрыть лавочку" в Европе, и дать возможность жить И РАБОТАТЬ в Украине на приемлемых условиях, то будут работать. Мне кажется, это стереотип такой - раз беженец, то не хочет работать.
Да будет Вам известно, что порядка 90% выехавших из позднего СССР и раннего периода независимой Украины в США, выехали именно как беженцы, могли себе позволить греться под калифорнийским или флоридским солнышком до скончания Века. Но почему-то только единицы процентов из них воспользовались такой "милостью". Остальные стали успешными врачами, учеными, инженерами, программистами, рабочими (прикиньте, где-то рабочий может быть и успешным и уважаемым в обществе), бизнесменами, журналистами и пр. То есть, по Вашему мнению, они должны были "водку пьянствовать и беспорядки нарушать" (армейская "мудрость") на Брайтоне, но почему-то этого не случилось - ПОЧЕМУ?

Может потому что если в государстве есть перспектива в том чтобы жить и работать, то живут и работают, а если жить и неработать выгодней, то будут не работать. В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать. И не работали-бы, если-бы не призрак голодной смерти. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:06

  rjkz написав:
  tea написав:1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.


Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?

Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.
Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.
Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.
Востаннє редагувалось tea в Суб 20 лип, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:08

  Alex2007 написав:
  freeze написав:Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4


Еще пару часов спустя видел очень много людей с красными шарами немножко подальше от Дерибасовской.
Так что большие сомнения в том, что только 1-2% ....
Все агенты кремля? :mrgreen: :lol:

я вже писав раніше - людям потрібні шоу та розваги а не політична пропаганда яка іде на інших мітингах.
тому і зібралося народу багатенько.
в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
mephala
 
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