А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.
Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:43
А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.
Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:48
наведіть перелік які ж злочини на вашу думку скоїли учасники громадянських виступів проти режиму януковича
а потім перерахуйте які злочини скоєні на донбасі рашкованами та тими коллаборантами хто їх радо зустрічав та разом з ними взяв зброю до рук.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50
И?
Если "закрыть лавочку" в Европе, и дать возможность жить И РАБОТАТЬ в Украине на приемлемых условиях, то будут работать. Мне кажется, это стереотип такой - раз беженец, то не хочет работать.
Да будет Вам известно, что порядка 90% выехавших из позднего СССР и раннего периода независимой Украины в США, выехали именно как беженцы, могли себе позволить греться под калифорнийским или флоридским солнышком до скончания Века. Но почему-то только единицы процентов из них воспользовались такой "милостью". Остальные стали успешными врачами, учеными, инженерами, программистами, рабочими (прикиньте, где-то рабочий может быть и успешным и уважаемым в обществе), бизнесменами, журналистами и пр. То есть, по Вашему мнению, они должны были "водку пьянствовать и беспорядки нарушать" (армейская "мудрость") на Брайтоне, но почему-то этого не случилось - ПОЧЕМУ?
Может потому что если в государстве есть перспектива в том чтобы жить и работать, то живут и работают, а если жить и неработать выгодней, то будут не работать. В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать. И не работали-бы, если-бы не призрак голодной смерти.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:06
Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.
Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.
Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.
Востаннє редагувалось tea в Суб 20 лип, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:08
я вже писав раніше - людям потрібні шоу та розваги а не політична пропаганда яка іде на інших мітингах.
тому і зібралося народу багатенько. на флешмобах також люди збираються. це ж нікого не дивує)
в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 20 лип, 2019 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:11
Э-э-э, типажи типа гиркина колоннами и месяцами заходили через границу, шли через степь, шли по магистралям ...и их ни наша доблестная армия ни ДПСУ не трогала. Почему-то Луганский погранотряд оказал сопротивление...ну так его просто слили. Как потом слили Илловайск и Дебальцево, освобожденные добробатами. То есть не по приказу. Не по договорнякам.
А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.
Кстати, добробат Донбасс вначале был укомплектован в основном жителями Донбасса.
Многие из них не смогли решиться взять оружие в руки и уехали...но не в Ростов, а на запад. Да, некоторые явно ошиблись направлением, но основная часть - абсолютно сознательно. Знаю луганчанку, которая беременная по обстрелами Градов выезжала из Луганска - по ее позиции ни один из знакомых мне нациков рядом не валялся. Если еще на это наложить картинку того, что только за год до этого она наконец-то купила квартиру почти в центре Луганска, которая теперь ничего не стоит и неизвестно кто в ней живет...Наши форумные нацики-то такого не пережили.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:23
На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.
Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд
А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит.
Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы.
У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:30
Очень показательна позиция пороха по однополым бракам.
Так и лезет ватник из-под вышиванки.
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:34
це ви стосовно нашої країни чи взагалі й про западні країни?
ну я мав на увазі не прямо написання законів на мітингу чи детально розписати розкладку бюджету.
малося на увазі необхідність прийняття тих чи інших законів. збільшення або зменшенні певних видатків бюджету. звідки планується брати доходи бюджету. взагалі все те що повинно входити до програми партії коли вона йде на вибори до ВР.
от це і розказувати на мітингу. скільки б залишилося народу при такому форматі?
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:35
Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.
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