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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3614361536163617> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:43 Бывалый написав: Манипуляция в смысле много людей. По сравнению с Контрактовой в на порядок меньше. Шаров много. 2% может набрать, по Одессе до 4), но это не мегадвижение. Манипуляция в смысле много людей. По сравнению с Контрактовой в на порядок меньше. Шаров много. 2% может набрать, по Одессе до 4), но это не мегадвижение.



А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.

Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах. А причем здесь Контрактовая ? Я говорю по сравнению с Вакарчуком у Дюка раз в 10 больше людей вышло. За Петю бы и десяток не вышел. В Одессе тяжело выходят на улицу.Я думаю 2 процента Шарий не наберет, но по активности избирателей, имхо, в лидерах. freeze 4 Повідомлень: 12335 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5264 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:48 Cler написав: не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет... не стоит одни преступления оправдывать другими... в данной ситуации нужно или судить обе стороны за совершённые преступления или же договориться о точке примирения и амнистировать обе стороны - третьего пути очевидно нет...

наведіть перелік які ж злочини на вашу думку скоїли учасники громадянських виступів проти режиму януковича

а потім перерахуйте які злочини скоєні на донбасі рашкованами та тими коллаборантами хто їх радо зустрічав та разом з ними взяв зброю до рук. наведіть перелік які ж злочини на вашу думку скоїли учасники громадянських виступів проти режиму януковичаа потім перерахуйте які злочини скоєні на донбасі рашкованами та тими коллаборантами хто їх радо зустрічав та разом з ними взяв зброю до рук. mephala Повідомлень: 4954 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:50 Sommer написав: rjkz написав: Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину. Нужны еще люди. Где их взять? Ответ на поверхности - в Европе иммиграционный кризис, у нас не хватает людей. Надо перенаправить потоки беженцев в Украину.



Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать. Те беженцы, которые сейчас в Европе... они туда бегут не работать.



И?

Если "закрыть лавочку" в Европе, и дать возможность жить И РАБОТАТЬ в Украине на приемлемых условиях, то будут работать. Мне кажется, это стереотип такой - раз беженец, то не хочет работать.

Да будет Вам известно, что порядка 90% выехавших из позднего СССР и раннего периода независимой Украины в США, выехали именно как беженцы, могли себе позволить греться под калифорнийским или флоридским солнышком до скончания Века. Но почему-то только единицы процентов из них воспользовались такой "милостью". Остальные стали успешными врачами, учеными, инженерами, программистами, рабочими (прикиньте, где-то рабочий может быть и успешным и уважаемым в обществе), бизнесменами, журналистами и пр. То есть, по Вашему мнению, они должны были "водку пьянствовать и беспорядки нарушать" (армейская "мудрость") на Брайтоне, но почему-то этого не случилось - ПОЧЕМУ?



Может потому что если в государстве есть перспектива в том чтобы жить и работать, то живут и работают, а если жить и неработать выгодней, то будут не работать. В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать. И не работали-бы, если-бы не призрак голодной смерти. И?Если "закрыть лавочку" в Европе, и дать возможность жить И РАБОТАТЬ в Украине на приемлемых условиях, то будут работать. Мне кажется, это стереотип такой - раз беженец, то не хочет работать.Да будет Вам известно, что порядка 90% выехавших из позднего СССР и раннего периода независимой Украины в США, выехали именно как беженцы, могли себе позволить греться под калифорнийским или флоридским солнышком до скончания Века. Но почему-то только единицы процентов из них воспользовались такой "милостью". Остальные стали успешными врачами, учеными, инженерами, программистами, рабочими (прикиньте, где-то рабочий может быть и успешным и уважаемым в обществе), бизнесменами, журналистами и пр. То есть, по Вашему мнению, они должны были "водку пьянствовать и беспорядки нарушать" (армейская "мудрость") на Брайтоне, но почему-то этого не случилось - ПОЧЕМУ?Может потому что если в государстве есть перспектива в том чтобы жить и работать, то живут и работают, а если жить и неработать выгодней, то будут не работать. В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать. И не работали-бы, если-бы не призрак голодной смерти. rjkz

Повідомлень: 9760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:06 rjkz написав: tea написав: 1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.

2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка. 1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.



Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ? Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?

Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.

Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.

Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята. Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята. Востаннє редагувалось tea в Суб 20 лип, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17223 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:08 Alex2007 написав: freeze написав: Неожиданно.

Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.

Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.



https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4 Неожиданно.Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.



Еще пару часов спустя видел очень много людей с красными шарами немножко подальше от Дерибасовской.

Так что большие сомнения в том, что только 1-2% ....

Все агенты кремля? Еще пару часов спустя видел очень много людей с красными шарами немножко подальше от Дерибасовской.Так что большие сомнения в том, что только 1-2% ....Все агенты кремля?

я вже писав раніше - людям потрібні шоу та розваги а не політична пропаганда яка іде на інших мітингах.

тому і зібралося народу багатенько. на флешмобах також люди збираються. це ж нікого не дивує)

в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають? я вже писав раніше - людям потрібні шоу та розваги а не політична пропаганда яка іде на інших мітингах.тому і зібралося народу багатенько. на флешмобах також люди збираються. це ж нікого не дивує)в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають? Востаннє редагувалось mephala в Суб 20 лип, 2019 00:12, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4954 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:11 zРадио написав: vladvlas написав: zРадио написав: Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане и жители Донбасса в 2014-м... Антисоветская пропаганда. Точно так же, как из-за антиукраинской не вышли на защиту своей страны крымчане... И зачем врать?

Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась. И зачем врать?Проукраинские митинги в Донецке были до последнего. Пока бешеная пророссийская нечисть людей убивать не стала и до оружия не добралась.



Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!



8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту! Расскажешь кому-нибудь менее сообразительному! Почва для вторжения была подготовлена заранее - и это работа в первую очередь гуманитарного направления!8 млн проукраински настроенных жителей Донбасса закатали бы диверсантов гиркина на первых же ста метрах, пройденных теми по украинскому асфальту!



Э-э-э, типажи типа гиркина колоннами и месяцами заходили через границу, шли через степь, шли по магистралям ...и их ни наша доблестная армия ни ДПСУ не трогала. Почему-то Луганский погранотряд оказал сопротивление...ну так его просто слили. Как потом слили Илловайск и Дебальцево, освобожденные добробатами. То есть не по приказу. Не по договорнякам.

А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.

Кстати, добробат Донбасс вначале был укомплектован в основном жителями Донбасса.

Многие из них не смогли решиться взять оружие в руки и уехали...но не в Ростов, а на запад. Да, некоторые явно ошиблись направлением, но основная часть - абсолютно сознательно. Знаю луганчанку, которая беременная по обстрелами Градов выезжала из Луганска - по ее позиции ни один из знакомых мне нациков рядом не валялся. Если еще на это наложить картинку того, что только за год до этого она наконец-то купила квартиру почти в центре Луганска, которая теперь ничего не стоит и неизвестно кто в ней живет...Наши форумные нацики-то такого не пережили. Э-э-э, типажи типа гиркина колоннами и месяцами заходили через границу, шли через степь, шли по магистралям ...и их ни наша доблестная армия ни ДПСУ не трогала. Почему-то Луганский погранотряд оказал сопротивление...ну так его просто слили. Как потом слили Илловайск и Дебальцево, освобожденные добробатами. То есть не по приказу. Не по договорнякам.А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.Кстати, добробат Донбасс вначале был укомплектован в основном жителями Донбасса.Многие из них не смогли решиться взять оружие в руки и уехали...но не в Ростов, а на запад. Да, некоторые явно ошиблись направлением, но основная часть - абсолютно сознательно. Знаю луганчанку, которая беременная по обстрелами Градов выезжала из Луганска - по ее позиции ни один из знакомых мне нациков рядом не валялся. Если еще на это наложить картинку того, что только за год до этого она наконец-то купила квартиру почти в центре Луганска, которая теперь ничего не стоит и неизвестно кто в ней живет...Наши форумные нацики-то такого не пережили. rjkz

Повідомлень: 9760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:23 mephala написав: в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають? в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?



На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.



Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд



А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит.

Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы.

У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга. На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тдА по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит.Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы.У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга. freeze 4 Повідомлень: 12335 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5264 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:30 Sommer написав: Аlександр написав: Sommer написав: И опять нам кремлеботы транслируют затхлые методички про "переворот"... И опять нам кремлеботы транслируют затхлые методички про "переворот"...

А на самом деле жителям майдана всего лишь хотелось заокеанских печенюшек (даже тамошний повар с официанткой приехали), гей-парадов, труселей кружевных.

А на самом деле жителям майдана всего лишь хотелось заокеанских печенюшек (даже тамошний повар с официанткой приехали), гей-парадов, труселей кружевных.



Что ж вас так корежит от гей-парадов и кружевных трусиков? Вот не понимаю. Что ж вас так корежит от гей-парадов и кружевных трусиков? Вот не понимаю.



Очень показательна позиция пороха по однополым бракам.

Так и лезет ватник из-под вышиванки. Очень показательна позиция пороха по однополым бракам.Так и лезет ватник из-под вышиванки. rjkz

Повідомлень: 9760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:34 freeze написав: На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда. На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.

це ви стосовно нашої країни чи взагалі й про западні країни?

ну я мав на увазі не прямо написання законів на мітингу чи детально розписати розкладку бюджету.

малося на увазі необхідність прийняття тих чи інших законів. збільшення або зменшенні певних видатків бюджету. звідки планується брати доходи бюджету. взагалі все те що повинно входити до програми партії коли вона йде на вибори до ВР.

от це і розказувати на мітингу. скільки б залишилося народу при такому форматі? це ви стосовно нашої країни чи взагалі й про западні країни?ну я мав на увазі не прямо написання законів на мітингу чи детально розписати розкладку бюджету.малося на увазі необхідність прийняття тих чи інших законів. збільшення або зменшенні певних видатків бюджету. звідки планується брати доходи бюджету. взагалі все те що повинно входити до програми партії коли вона йде на вибори до ВР.от це і розказувати на мітингу. скільки б залишилося народу при такому форматі? mephala Повідомлень: 4954 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:35 rjkz написав: А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.

А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.



Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше. Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше. zРадио

Повідомлень: 3008 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1749 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3614361536163617> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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