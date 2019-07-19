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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3614361536163617 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 00:42 tea написав: rjkz написав: tea написав: 1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.

2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка. 1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.



Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ? Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?

Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.

Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.

Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята. Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.



Почему? Насколько адекватен человек, срывающий шапки за невинный вопрос? Срыающийся в маты при виде надуных шариков? При чем тут охрана? Какое право имеет какая-либо охрана не пускать кого-то за столь невинный атрибут? А если ребенок трех ле попадется на пути пороха с шариком? Мне страшно за ребенка.

Пороху лечиться надо. Возможно и принудительно. Он опасен для общества. Причем сразу во многих смыслах. Почему? Насколько адекватен человек, срывающий шапки за невинный вопрос? Срыающийся в маты при виде надуных шариков? При чем тут охрана? Какое право имеет какая-либо охрана не пускать кого-то за столь невинный атрибут? А если ребенок трех ле попадется на пути пороха с шариком? Мне страшно за ребенка.Пороху лечиться надо. Возможно и принудительно. Он опасен для общества. Причем сразу во многих смыслах. rjkz

Повідомлень: 9760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 00:51 zРадио написав: rjkz написав: А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.

А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.



Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше. Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.



Ну как сказать? Протест бывает разный.

Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил.

Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля.

Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят.

И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами? Ну как сказать? Протест бывает разный.Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил.Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля.Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят.И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами? rjkz

Повідомлень: 9760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4252 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 01:09 Re: Політичні дискусії rjkz написав: И кто и что сделал с добробатами? И кто и что сделал с добробатами?

Уже когда-то писал об этом. Первые добробаты организовывались из самых активных, самых инициативных участников майдана. Т.е. тех, кто увидев, что идеалы майдана ушли в никуда, могли самоорганизоваться и скинуть тех, кто на волне майдана пришел к власти. Именно поэтому их первыми отправили на Донбасс, и именно поэтому они и попали в котлы, где многие (если не большинство) там и остались. Котлы (имхо) для этого и создавались. Уже когда-то писал об этом. Первые добробаты организовывались из самых активных, самых инициативных участников майдана. Т.е. тех, кто увидев, что идеалы майдана ушли в никуда, могли самоорганизоваться и скинуть тех, кто на волне майдана пришел к власти. Именно поэтому их первыми отправили на Донбасс, и именно поэтому они и попали в котлы, где многие (если не большинство) там и остались. Котлы (имхо) для этого и создавались. yanyura Повідомлень: 4822 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3614361536163617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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