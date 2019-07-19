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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3614361536163617

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:42

  tea написав:
  rjkz написав:
  tea написав:1.Першим у своїх відео точно почав Шарій.
2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.


Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?

Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько.
Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась.
Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.


Почему? Насколько адекватен человек, срывающий шапки за невинный вопрос? Срыающийся в маты при виде надуных шариков? При чем тут охрана? Какое право имеет какая-либо охрана не пускать кого-то за столь невинный атрибут? А если ребенок трех ле попадется на пути пороха с шариком? Мне страшно за ребенка.
Пороху лечиться надо. Возможно и принудительно. Он опасен для общества. Причем сразу во многих смыслах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:51

  zРадио написав:
  rjkz написав:А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.


Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.


Ну как сказать? Протест бывает разный.
Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил.
Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля.
Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят.
И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 01:09

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:И кто и что сделал с добробатами?

Уже когда-то писал об этом. Первые добробаты организовывались из самых активных, самых инициативных участников майдана. Т.е. тех, кто увидев, что идеалы майдана ушли в никуда, могли самоорганизоваться и скинуть тех, кто на волне майдана пришел к власти. Именно поэтому их первыми отправили на Донбасс, и именно поэтому они и попали в котлы, где многие (если не большинство) там и остались. Котлы (имхо) для этого и создавались.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 03:17

Re: Політичні дискусії

https://news.liga.net/politics/news/pos ... ---ukraina
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:03

  freeze написав:
  Бывалый написав:
  freeze написав:Неожиданно.
Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально.
Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtLOuy6CTi4


Обычная манипуляция. Посмотрите на Вакарчука на Контрактовой и напишите кого больше.


Манипуляция чем ? Я видел на неделе Вакарчука у памятника Дюку, может три десятка сторонников, и растерянный Славик, которого как политика никто не любит.

А что там в Киеве, мне не интересно, наверное на шару бесплатный концерт давал ?


Конечно. Возле памятника Дюку зачитывал стандартные пропагандистские штампы про "стару політику", а в Киеве был бесплатный концерт.

Без песен и плясок на Вакарчука приходят посмотреть несколько десятков человек даже в больших городах, и то большая часть из них - партийцы. Вот такая "народная поддержка" "политика" Вакарчука
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:06

  freeze написав:
  mephala написав:в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?


На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.

Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд

А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит.
Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы.
У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.


Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:16

Странно.
Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...

*Сарказм :)
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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