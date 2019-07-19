Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
tea написав:1.Першим у своїх відео точно почав Шарій. 2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?
Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько. Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась. Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.
Почему? Насколько адекватен человек, срывающий шапки за невинный вопрос? Срыающийся в маты при виде надуных шариков? При чем тут охрана? Какое право имеет какая-либо охрана не пускать кого-то за столь невинный атрибут? А если ребенок трех ле попадется на пути пороха с шариком? Мне страшно за ребенка. Пороху лечиться надо. Возможно и принудительно. Он опасен для общества. Причем сразу во многих смыслах.
rjkz написав:А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.
Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.
Ну как сказать? Протест бывает разный. Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил. Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля. Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят. И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами?
Уже когда-то писал об этом. Первые добробаты организовывались из самых активных, самых инициативных участников майдана. Т.е. тех, кто увидев, что идеалы майдана ушли в никуда, могли самоорганизоваться и скинуть тех, кто на волне майдана пришел к власти. Именно поэтому их первыми отправили на Донбасс, и именно поэтому они и попали в котлы, где многие (если не большинство) там и остались. Котлы (имхо) для этого и создавались.
freeze написав:Неожиданно. Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально. Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.
mephala написав:в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.
Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд
А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит. Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы. У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.