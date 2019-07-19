Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
tea написав:1.Першим у своїх відео точно почав Шарій. 2.Шарій має рейтинг нуль цілих хрін десятих.На нього взагалі не треба нам витрачати часу,навіть позовами.Ну хто він такий?Шавка.
Я не знаю кто такой этот Шарий...может и шавка...может бешенная шавка укусила пороха ЧТО ОН С КАТУШЕК ЕДЕТ ОТ КРАСНЫХ ШАРИКОВ?
Порошенко зірвався емоційно.Але тут не в ньому питання - питання в його охороні,що вона допустила шаріїв так близько. Для порівняння ми тільки в Сумах дозволили шаріям підійти близько до Свята,бо то було вперше і ми не знали,що то за люди з червоними шаріками.В Сумах їм провокація вдалась. Починаючи з Харкова їм не вдалась жодна провокація,ми їх і близько не підпускали до Свята.
Почему? Насколько адекватен человек, срывающий шапки за невинный вопрос? Срыающийся в маты при виде надуных шариков? При чем тут охрана? Какое право имеет какая-либо охрана не пускать кого-то за столь невинный атрибут? А если ребенок трех ле попадется на пути пороха с шариком? Мне страшно за ребенка. Пороху лечиться надо. Возможно и принудительно. Он опасен для общества. Причем сразу во многих смыслах.
rjkz написав:А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.
Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.
Ну как сказать? Протест бывает разный. Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил. Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля. Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят. И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами?
Уже когда-то писал об этом. Первые добробаты организовывались из самых активных, самых инициативных участников майдана. Т.е. тех, кто увидев, что идеалы майдана ушли в никуда, могли самоорганизоваться и скинуть тех, кто на волне майдана пришел к власти. Именно поэтому их первыми отправили на Донбасс, и именно поэтому они и попали в котлы, где многие (если не большинство) там и остались. Котлы (имхо) для этого и создавались.
freeze написав:Неожиданно. Собрать в Одессе столько людей в последнее время было нереально. Немалое шествие сторонников Шария по Дерибасовской. Примерно раз в 10 людей больше, чем на встрече с Вакарчуком.
mephala написав:в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.
Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд
А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит. Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы. У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.
zРадио написав:но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019?
Як це не знаємо? В Лугандоне укродиверсанти звірствують, як послухати їх пропаганду, різних моторил і гіві чемно підсажують в соціальні ліфти, недавно вивезли причетного до збиття МН17, завербована жінка танки зірвала і т.д. Звісно, документальні фільми про партизин не знімають, бо війна не закінчена, але спротив окупантам там є.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Без песен и плясок на Вакарчука приходят посмотреть несколько десятков человек даже в больших городах, и то большая часть из них - партийцы. Вот такая "народная поддержка" "политика" Вакарчука
От тільки Вакарчук пройде в Раду, а порошенськівська шістка Шарій тільки відгризе пару відсотків у Зеленського. До речі, скільки мінстцеь платить шароботам за пропаганаду?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.