Додано: Суб 20 лип, 2019 00:51

zРадио написав: rjkz написав: А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.

А Вы хотели, чтобы пересичные вышли с голыми руками на гиркиных.



Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше. Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием. В том числе на крымской и донбасской землях. Почему мы не знаем о таких случаях времен 2014-2019? Вопрос риторический - ответ я уже давал выше.

Ну как сказать? Протест бывает разный.Например в 2014-м в оккупированной уже Горловке люди как-то пронулись,а все триколоры кто-то поснимал и в урны на главной площади засунул. То в Донецке неизвестно кто через ретрансляторы на весь город Гимн Украины врубил.Партизанское движение ВОВ было инициировано и поддерживаемо из Кремля.Если нет такового в Донбассе - значит на Банковой так не хотят.И еще раз - в добробате Донбасс в основном поначалу были жители Донбасса. Что такое добробат как не вооруженное сопротивление оккупанту? И кто и что сделал с добробатами?