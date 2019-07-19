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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3615361636173618

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17

Сравнение с 1941-43 неуместное считаю. Тогда некуда было бежать, сейчас 2-3 часа и ты в Украине или в России в принципе так многие и поступили. Кроме того ликвидация всяких Захарченко, Моторол, Гиви... вполне возможно, что партизаны.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17

  zРадио написав:что является причиной роста преступлений в Киеве?
1 Коли в країні зявляється
а - 300 000 осіб які пройшли зону бойових дій
б - іноземна пропоганда з твоєю допомогою розхитує ситуацію
То дивного в тому що кількість злочинів зростає-я не бачу
2 Порошенко не Путін , а тому жодних драконівських засобів типу
а - спілкування зедів-ледів з СБУ як тільки вони щось не одобрили
б - переслідування по мовним ознакам
в- введення комендантської години
г - заборона всіх мітингів де збирається більше трьох
д - тотальна цензура зомбоящика
Тому для розумних типу мене - в житті нічого не помінялось і під час бойових дій я спокійно живу..
Для пропогандонів типу тебе - картблаш на помиї...
Але якщо ти мешканець України - то помиями ти обливаєш своє життя
якщо мешканець снігерії - то добре відпрацьовуєш свої гроші.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:18

  Вкладчик1234 написав:Странно.
Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...

*Сарказм :)

Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.
Нормально же звучало.
Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу)))
antey1969
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