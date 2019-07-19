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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3615361636173618 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17 Сравнение с 1941-43 неуместное считаю. Тогда некуда было бежать, сейчас 2-3 часа и ты в Украине или в России в принципе так многие и поступили. Кроме того ликвидация всяких Захарченко, Моторол, Гиви... вполне возможно, что партизаны. Бывалый

Повідомлень: 1410 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17 zРадио написав: что является причиной роста преступлений в Киеве? что является причиной роста преступлений в Киеве? 1 Коли в країні зявляється

а - 300 000 осіб які пройшли зону бойових дій

б - іноземна пропоганда з твоєю допомогою розхитує ситуацію

То дивного в тому що кількість злочинів зростає-я не бачу

2 Порошенко не Путін , а тому жодних драконівських засобів типу

а - спілкування зедів-ледів з СБУ як тільки вони щось не одобрили

б - переслідування по мовним ознакам

в- введення комендантської години

г - заборона всіх мітингів де збирається більше трьох

д - тотальна цензура зомбоящика

Тому для розумних типу мене - в житті нічого не помінялось і під час бойових дій я спокійно живу..

Для пропогандонів типу тебе - картблаш на помиї...

Але якщо ти мешканець України - то помиями ти обливаєш своє життя

якщо мешканець снігерії - то добре відпрацьовуєш свої гроші. 1 Коли в країні зявляєтьсяа - 300 000 осіб які пройшли зону бойових дійб - іноземна пропоганда з твоєю допомогою розхитує ситуаціюТо дивного в тому що кількість злочинів зростає-я не бачу2 Порошенко не Путін , а тому жодних драконівських засобів типуа - спілкування зедів-ледів з СБУ як тільки вони щось не одобрилиб - переслідування по мовним ознакамв- введення комендантської годиниг - заборона всіх мітингів де збирається більше трьохд - тотальна цензура зомбоящикаТому для розумних типу мене - в житті нічого не помінялось і під час бойових дій я спокійно живу..Для пропогандонів типу тебе - картблаш на помиї...Але якщо ти мешканець України - то помиями ти обливаєш своє життяякщо мешканець снігерії - то добре відпрацьовуєш свої гроші. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21198 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 09:18 Вкладчик1234 написав: Странно.

Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...



*Сарказм Странно.Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...*Сарказм

Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.

Нормально же звучало.

Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу))) Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.Нормально же звучало.Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу))) antey1969 1

Повідомлень: 8524 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3615361636173618 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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