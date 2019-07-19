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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17
Сравнение с 1941-43 неуместное считаю. Тогда некуда было бежать, сейчас 2-3 часа и ты в Украине или в России в принципе так многие и поступили. Кроме того ликвидация всяких Захарченко, Моторол, Гиви... вполне возможно, что партизаны.
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17
1 Коли в країні зявляється
а - 300 000 осіб які пройшли зону бойових дій
б - іноземна пропоганда з твоєю допомогою розхитує ситуацію
То дивного в тому що кількість злочинів зростає-я не бачу
2 Порошенко не Путін , а тому жодних драконівських засобів типу
а - спілкування зедів-ледів з СБУ як тільки вони щось не одобрили
б - переслідування по мовним ознакам
в- введення комендантської години
г - заборона всіх мітингів де збирається більше трьох
д - тотальна цензура зомбоящика
Тому для розумних типу мене - в житті нічого не помінялось і під час бойових дій я спокійно живу..
Для пропогандонів типу тебе - картблаш на помиї...
Але якщо ти мешканець України - то помиями ти обливаєш своє життя
якщо мешканець снігерії - то добре відпрацьовуєш свої гроші.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:18
Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.
Нормально же звучало.
Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу)))
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:28
Ні
Ця теза якраз свідомо і навязується населенню..
Бо Держава в якій населення не хоче працювати - приречене..
Чомусь мені працювати вигідно і без тендерів-відкатів-корупції в законодавстві і в мене проблема з робочою силою(не вистарчає)
В той часи коли в товариша з Полтави проблем з робочою силою не має , при зарплатах в півтора раза нижчих..
Хто винуватий у відсутності мобільності населення? Влада чи саме населення?
Де в США є Закон який змушує переміщатись з тихоокеанського до атлпнтичного побережжя в пошуках роботи? - а штатівці переміщаються... тому що там активне саме населення.
Висновок
Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей
якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:30
Лень искать это видео в оригинале на странице Саакашвили, но тут оно есть, только с вотермарком сайта.
И тут Саакашвили сам говорит, что "обратился ко всем, и откликнулся Кличко". Далее Саакашвили рассказывает, что "Кличко очень достойный человек", , и т.д.
Так что это не "грязная лужа обратилась к Саакашвили", а наоборот.
Каменты под новостью тоже интересные
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:38
Re: Політичні дискусії
Такими їх подавала радянська пропаганда.
Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.
На в'їздах у Вінницьку обл. зустрічаю борди "Вінниччина край партизанської слави", проте також населення в цілому було досить лояльне після більшовицьких терорів, а партизанів було мало, більше "фейкових:
До речі опізнання жертв сталінського режиму німці практикували на багатьох територіях, в тому числі на ЗУ де за не цілих два роки було репресовано значно більше людей, ніж в подальшому під німецькою окупацією. Відповідно можете зрозуміти і відношення родичів та знайомих жертв до більшовицького режиму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:40
Re: Політичні дискусії
А хто винуватий що поляки хоч і сплять і бачать Львів-польським - не перейшли кордон стрункими колонами?
Хто зробив так , що 30% львівян які мають в своєму корінні якогось поляка - не підняли польський прапор
Хто дав притулок луганчанам чи донетчанам?
Чи є приклади коли донецьких-луганських притісняють-ображають у Львові?
Чи є приклади коли бувших ОРДЛОвців змушують говорити у Львові на українській?
Нема - то може проблема не в нациках? а в бажанні пожити в совку на халяву?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:53
Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:18
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Додано: Суб 20 лип, 2019 10:20
У нас же толерантное общество. Почему нерешительным не иметь свою партию?
С названием прогадали, или не решились?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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