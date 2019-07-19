RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3616361736183619>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17

Сравнение с 1941-43 неуместное считаю. Тогда некуда было бежать, сейчас 2-3 часа и ты в Украине или в России в принципе так многие и поступили. Кроме того ликвидация всяких Захарченко, Моторол, Гиви... вполне возможно, что партизаны.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 10.09.11
Подякував: 424 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:17

  zРадио написав:что является причиной роста преступлений в Киеве?
1 Коли в країні зявляється
а - 300 000 осіб які пройшли зону бойових дій
б - іноземна пропоганда з твоєю допомогою розхитує ситуацію
То дивного в тому що кількість злочинів зростає-я не бачу
2 Порошенко не Путін , а тому жодних драконівських засобів типу
а - спілкування зедів-ледів з СБУ як тільки вони щось не одобрили
б - переслідування по мовним ознакам
в- введення комендантської години
г - заборона всіх мітингів де збирається більше трьох
д - тотальна цензура зомбоящика
Тому для розумних типу мене - в житті нічого не помінялось і під час бойових дій я спокійно живу..
Для пропогандонів типу тебе - картблаш на помиї...
Але якщо ти мешканець України - то помиями ти обливаєш своє життя
якщо мешканець снігерії - то добре відпрацьовуєш свої гроші.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21200
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:18

  Вкладчик1234 написав:Странно.
Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...

*Сарказм :)

Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.
Нормально же звучало.
Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8529
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:28

  rjkz написав:В Украине сейчас как раз такая ситуация, что выгодней - не работать.
Ні
Ця теза якраз свідомо і навязується населенню..
Бо Держава в якій населення не хоче працювати - приречене..
Чомусь мені працювати вигідно і без тендерів-відкатів-корупції в законодавстві і в мене проблема з робочою силою(не вистарчає)
В той часи коли в товариша з Полтави проблем з робочою силою не має , при зарплатах в півтора раза нижчих..
Хто винуватий у відсутності мобільності населення? Влада чи саме населення?
Де в США є Закон який змушує переміщатись з тихоокеанського до атлпнтичного побережжя в пошуках роботи? - а штатівці переміщаються... тому що там активне саме населення.

Висновок
Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей
якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21200
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:30

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Странно.
Почему Михо перехотел идти с Кличко? Вроде такой хороший мер, так много сделал...

*Сарказм :)

Я представляю, как удивился Михо предложению Кличка по поводу объединения.
Нормально же звучало.
Идешь ты себе такой в начищенных ботах, а тут вдруг тебя спрашивают, не хочешь ли ты вступить вон в ту глубокую грязную лужу)))

Лень искать это видео в оригинале на странице Саакашвили, но тут оно есть, только с вотермарком сайта.

И тут Саакашвили сам говорит, что "обратился ко всем, и откликнулся Кличко". Далее Саакашвили рассказывает, что "Кличко очень достойный человек", , и т.д.

https://censor.net.ua/video_news/3130736/saakashvili_prosit_svoih_storonnikov_pomoch_s_otvetom_klichko_v_2014m_on_byl_luchshim_kandidatom_v_prezidenty

Так что это не "грязная лужа обратилась к Саакашвили", а наоборот.
Каменты под новостью тоже интересные
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8862
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6147 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не хочу выступать в роле диванного воина - сам таких не терплю, но ведь факты партизанского сопротивления 1941-1943 поражают своим героизмом и отчаянием.


Такими їх подавала радянська пропаганда.
Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.
Однак свого піка «паперове партизанство» сягнуло в 1960–1970-х, коли влада у пошуках доказів масовості цього руху «оголосила повторний набір до лав «народних месників», довів­ши їхню чисельність до фантастичної 501 тис. осіб. У той час як реальний кількісний стан червоних партизанських формувань в Україні, за даними сучасних дослідників, оцінюється в межах від 47 до 60 тис. осіб. https://tyzhden.ua/History/90198


На в'їздах у Вінницьку обл. зустрічаю борди "Вінниччина край партизанської слави", проте також населення в цілому було досить лояльне після більшовицьких терорів, а партизанів було мало, більше "фейкових:
Репресій проти мирного населення не було. Вже згаданий госпіталь проіснував до грудня 1941 року. Всіх, хто одужував, комендант віддавав селянкам – нібито це їхні чоловіки. Часто тиражують історію про розстріли військовополонених у тимчасовому концентраційному таборі. Він справді існував, там померли тисячі людей. Але їх не розстрілювали. Гинули від ненадання медичної допомоги, голоду й дизентерії.

За півтора місяця у Вінниці трапилося те, чого ніхто не очікував. Більшовицькі історики досі приховують ці факти. 1 вересня запрацювали не лише школи, а також педагогічний і медичний інститути. У місті поновили електропостачання, полагодили водогін, поїхав трамвай. Люди масово відкривали крамниці й займалися ремес­лами. Окупанти нещадно карали за найменші порушення порядку та прояви антисанітарії.
Німці хотіли показати світові злочинну сутність більшовиків і в травні 1943-го зібрали комісію Червоного Хреста. Розкопали братські могили розстріляних у 1937–1938 роках і документально довели факт злочину. На це витратили місяць. Усіх учасників упізнання, які погодилися на перепоховання родичів, після війни розстріляли – як зрадників батьківщини. https://gazeta.ua/articles/history-jour ... ami/697189

До речі опізнання жертв сталінського режиму німці практикували на багатьох територіях, в тому числі на ЗУ де за не цілих два роки було репресовано значно більше людей, ніж в подальшому під німецькою окупацією. Відповідно можете зрозуміти і відношення родичів та знайомих жертв до більшовицького режиму.

https://gazeta.ua/articles/history/_u-v ... bin/681596
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:40

Re: Політичні дискусії

  rjkz написав:Наши форумные нацики-то такого не пережили.
А хто винуватий що поляки хоч і сплять і бачать Львів-польським - не перейшли кордон стрункими колонами?
Хто зробив так , що 30% львівян які мають в своєму корінні якогось поляка - не підняли польський прапор
Хто дав притулок луганчанам чи донетчанам?
Чи є приклади коли донецьких-луганських притісняють-ображають у Львові?
Чи є приклади коли бувших ОРДЛОвців змушують говорити у Львові на українській?

Нема - то може проблема не в нациках? а в бажанні пожити в совку на халяву?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21200
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:53

Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.
freeze
4
 
Повідомлень: 12337
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3605 раз.
Подякували: 5265 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:18

  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8529
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:20

  antey1969 написав:У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.

У нас же толерантное общество. Почему нерешительным не иметь свою партию? :lol:
С названием прогадали, или не решились? :)
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8862
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6147 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 3616361736183619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, mephala і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22949)
20.07.2019 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.