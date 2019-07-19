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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3616361736183619 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 10:23 Re: Політичні дискусії

"Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ."

"ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."



И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась? Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды..."Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ.""ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась? vano80 Повідомлень: 1306 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:29 Вкладчик1234

Вы недооцениваете Михо.

Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.

У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе antey1969 1

Повідомлень: 8529 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:34 antey1969 написав: freeze написав: Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.

Одни красивые, другие умные, третьи честные. Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,

Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.

Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде. У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.



Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно. Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно. freeze 4 Повідомлень: 12337 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3605 раз. Подякували: 5265 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:39 Ой+ написав: Такими їх подавала радянська пропаганда.

Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.

Такими їх подавала радянська пропаганда.Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.



А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого!



Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами.



Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения... А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого!Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами.Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения... zРадио

Повідомлень: 3009 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1749 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:40 vano80 написав: Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды...

"Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ."

"ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."



И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась? Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды..."Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ.""ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась?

Ну что неясного? Суд Сосновский, Ковальская - бетонщики. Налицо явный конфликт интересов.

Скоро суд какого-то Водогона наложит арест на счета всех гидроэлектростанций.

Не зря же Зе в Кривом Роге за экологию ратовал... В веселое время живем))) Ну что неясного? Суд Сосновский, Ковальская - бетонщики. Налицо явный конфликт интересов.Скоро суд какого-то Водогона наложит арест на счета всех гидроэлектростанций.Не зря же Зе в Кривом Роге за экологию ратовал... В веселое время живем))) antey1969 1

Повідомлень: 8529 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:42 antey1969 написав: Вы недооцениваете Михо.

Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.

У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе Вы недооцениваете Михо.Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе

Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.



Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.



Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.

Но после такого самозашквара - и думать нечего.



Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?



Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)" Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.Но после такого самозашквара - и думать нечего.Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)" Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8862 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6147 раз. Подякували: 2404 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:44 freeze написав: antey1969 написав: freeze написав: Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.

Одни красивые, другие умные, третьи честные. Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,

Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.

Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде. У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.



Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в п рофиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно. Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. antey1969 1

Повідомлень: 8529 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:50 Вкладчик1234 написав: antey1969 написав: Вы недооцениваете Михо.

Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.

У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе Вы недооцениваете Михо.Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе

Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.



Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.



Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.

Но после такого самозашквара - и думать нечего.



Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?



Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)" Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.Но после такого самозашквара - и думать нечего.Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"

Эээ, батенька, Восток - дело тонкое.

Михо даже сделал реверанс ножкой, типа раздумывая, и даже обратился к народу с вопросом, заранее зная что этот самый народ ответит.

Так что Виталя получил по темечку гарбузом красиво, предсказуемо и с размаха. Эээ, батенька, Восток - дело тонкое.Михо даже сделал реверанс ножкой, типа раздумывая, и даже обратился к народу с вопросом, заранее зная что этот самый народ ответит.Так что Виталя получил по темечку гарбузом красиво, предсказуемо и с размаха. antey1969 1

Повідомлень: 8529 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 10:52 freeze написав: Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.

Одни красивые, другие умные, третьи честные. Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.Одни красивые, другие умные, третьи честные.



Как вариант пройти опросник типа такого, он не единственный:



http://vybory2019.pravda.com.ua/?fbclid ... /platforms Как вариант пройти опросник типа такого, он не единственный: Бывалый

Повідомлень: 1411 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3616361736183619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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