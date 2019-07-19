Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды... "Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ." "ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."
И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась?
Вкладчик1234 Вы недооцениваете Михо. Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих. У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе
freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать. Одни красивые, другие умные, третьи честные.
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать, Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный. Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
Ой+ написав:Такими їх подавала радянська пропаганда. Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.
А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого!
Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами.
Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения...
vano80 написав:Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды... "Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ." "ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."
И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась?
Ну что неясного? Суд Сосновский, Ковальская - бетонщики. Налицо явный конфликт интересов. Скоро суд какого-то Водогона наложит арест на счета всех гидроэлектростанций. Не зря же Зе в Кривом Роге за экологию ратовал... В веселое время живем)))
antey1969 написав:Вы недооцениваете Михо. Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих. У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе
Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.
Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.
Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских. Но после такого самозашквара - и думать нечего.
Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?
Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"
freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать. Одни красивые, другие умные, третьи честные.
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать, Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный. Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в п рофиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
antey1969 написав:Вы недооцениваете Михо. Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих. У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе
Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.
Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.
Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских. Но после такого самозашквара - и думать нечего.
Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?
Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"
Эээ, батенька, Восток - дело тонкое. Михо даже сделал реверанс ножкой, типа раздумывая, и даже обратился к народу с вопросом, заранее зная что этот самый народ ответит. Так что Виталя получил по темечку гарбузом красиво, предсказуемо и с размаха.