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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 36173618361936203621>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:23

Re: Політичні дискусії

Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды... :mrgreen:
"Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ."
"ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."

И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:29

Вкладчик1234
Вы недооцениваете Михо.
Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.
У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:34

  antey1969 написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.


Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в профиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:39

  Ой+ написав:Такими їх подавала радянська пропаганда.
Зараз архіви дещо змазують партизанські подвиги.


А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого!

Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами.

Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:40

  vano80 написав:Я уже путаюсь, это новая сбу, которая экономическими вопросами не будет заниматься, или реформированные суды... :mrgreen:
"Предприятие Группы «Ковальская» ООО «Бетон Комплекс» может приостановить работу из-за ареста банковских счетов по решению суда, полученного по представлению СБУ и ГПУ."
"ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой."

И суд хороший - Сосновский районный суд города Черкассы. Интересно, это у сельських судов новая услуга появилась? :mrgreen:

Ну что неясного? Суд Сосновский, Ковальская - бетонщики. Налицо явный конфликт интересов.
Скоро суд какого-то Водогона наложит арест на счета всех гидроэлектростанций.
Не зря же Зе в Кривом Роге за экологию ратовал... В веселое время живем)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:42

  antey1969 написав:Вы недооцениваете Михо.
Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.
У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе

Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.

Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.

Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.
Но после такого самозашквара - и думать нечего.

Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?

Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:44

  freeze написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.


Слава не входит в мой шорт-лист для раздумий, тот же ПОП только в п :lol: рофиль, за что боролись, чтобы был реванш ? Повторит судьбу нудной Самопомощи его фракция, если пройдет конечно.

Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:50

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Вы недооцениваете Михо.
Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.
У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе

Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.

Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.

Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.
Но после такого самозашквара - и думать нечего.

Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?

Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"

Эээ, батенька, Восток - дело тонкое.
Михо даже сделал реверанс ножкой, типа раздумывая, и даже обратился к народу с вопросом, заранее зная что этот самый народ ответит.
Так что Виталя получил по темечку гарбузом красиво, предсказуемо и с размаха.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:52

  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.


Как вариант пройти опросник типа такого, он не единственный:

http://vybory2019.pravda.com.ua/?fbclid ... /platforms
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:55

  Бывалый написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.


Как вариант пройти опросник типа такого, он не единственный:

http://vybory2019.pravda.com.ua/?fbclid ... /platforms

Задача подобных опросников мягко подтолкнуть в нужную сторону. Какой смысл выбирать политсилу по программе, которую эта самая политсила и не собирается выполнять.
antey1969
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