Додано: Суб 20 лип, 2019 10:42

antey1969 написав: Вы недооцениваете Михо.

Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.

У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе Вы недооцениваете Михо.Это был красивый восточный трюк "предложил всем". Предложил то он всем, но ответа ждал от одного, максимум - от двоих.У Виталика не распознали тонкую грузинскую хитрость и поспешили заслать сватов. Для таких непонятливых у Михо был давно заготовлен гарбуз в красивой цветистой обертке из приятных слов, как это традиционно делают на Кавказе

Я бы только поддержал такой "пранк" от Саакашвили. Если бы он сразу послал Кличко.Но он на полном серьёзе "втирал дичь" про "очень достойного человека". И наверно думал, что пипл схавает. И когда ему напихали в каментах под видео "по самые помидоры" - тихо слился. И то не сразу, а через 3-4 дня. Т.е. он ещё думал, как можно эту ситуацию или замять, или переиграть.Я даже сам хотел за Саакашвили голосовать в первом туре президентских.Но после такого самозашквара - и думать нечего.Сегодня он предлагает(ал) идти вместе с Кличко. А завтра что? Коалиция с Фирташем, Лёвочкиным и Порошенко?Т.е. он "не очень разборчив в партнёрах". И лично я после такого, руку ему подавал бы в двух перчатках. Мало ли, кого он ещё считает "достойным (ой)"