Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?
На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.
Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд
А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит. Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы. У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.
так я про це і кажу упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все. той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших? взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?
ЗІ от мені цікаво а ви самі читали оту водичку у програмі партії шарія?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 20 лип, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:так я про це і кажу упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все. той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших? взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?
1. "Личная", как говорил Шарий, цель - преследование по Закону, и посадки "бывших" 2.
mephala написав:так я про це і кажу упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все. той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших? взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?
1. "Личная", как говорил Шарий, цель - преследование по Закону, и посадки "бывших" 2.
Метка времени что-то на форуме не запоминается. Смотреть ответ на вопрос с 18:48 Это так, чтоб не грузить, вкратце. А вообще, он в своих видео всё говорит
бла бла бла. ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо. так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик. на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку. Поржу с результатов после подсчета. Всплакну. Помяну. Утру сопли. И за дело) пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче. ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.
mephala написав:бла бла бла. ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо. так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик. на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
Это относится ко всем нынешним наверно.
Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.
А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?
freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать. Одни красивые, другие умные, третьи честные.
Та шо там думать! Треба так, як вся Одеса - або за путінське зажоп'є, або за пахуче зе коломойського. На крайняк так, як скажуть старші товариші (теща).
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех. Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.