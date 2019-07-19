RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3618361936203621>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:56

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  mephala написав:в цій ситуації цікаво скільки їх би зосталося якби на мітингу обговорювали серйозні питання з майбутньої законотворчої діяльності та планування бюджету країни. ВР саме для цього ж обирають?


На митингах не обсуждают серьезные вопросы законотворческой деятельности и не планируют бюджет. Нигде и никогда.

Последний митинг Пети - хлопает в ладоши над головой - Армия - Перед сценой люди хлопают над головой в ответ - Армия. И далее с притоптыванием тамады - Вера. - Хлопок над головой - Вера. и тд

А по-моему кроме Пети никто сейчас митингов не проводит.
Может Вакарчук но в своем формате - песня и ответы на вопросы.
У Слуги вообще никогда не было ни одного митинга.



так я про це і кажу
упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все.
той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших?
взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?

ЗІ
от мені цікаво а ви самі читали оту водичку у програмі партії шарія?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 20 лип, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:04

  antey1969 написав:
  Бывалый написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.


Как вариант пройти опросник типа такого, он не единственный:

http://vybory2019.pravda.com.ua/?fbclid ... /platforms

Задача подобных опросников мягко подтолкнуть в нужную сторону. Какой смысл выбирать политсилу по программе, которую эта самая политсила и не собирается выполнять.


У меня выбор совпал. К примеру у жены ее партия заняла 4-е место. Выбор не поменяла. Так что не знаю кто кого толкнул.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 10.09.11
Подякував: 424 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:06

  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

Та шо там думать! Треба так, як вся Одеса - або за путінське зажоп'є, або за пахуче зе коломойського. На крайняк так, як скажуть старші товариші (теща). :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8208
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:18

  mephala написав:так я про це і кажу
упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все.
той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших?
взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?

1. "Личная", как говорил Шарий, цель - преследование по Закону, и посадки "бывших"
2.

https://www.youtube.com/watch?v=ACACda-y6i4&t=1128s

Метка времени что-то на форуме не запоминается. Смотреть ответ на вопрос с 18:48
Это так, чтоб не грузить, вкратце. А вообще, он в своих видео всё говорит
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6147 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:27

Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34219
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3344 раз.
Подякували: 6917 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:31

  budivelnik написав:
Висновок
Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей
якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди...

*просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.
То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса.

Опять упрощение))) Якобы люди не знают.
Люди и так без Ваших указивок прекрасно знают, что в другом месте есть работа. А вот почему не переезжают - ?
У каждого свои нюансы...

Те, кому легко поменять место работы, жительства, меняют тогда уж на заграницу.

З.Ы. на форуме идёт обсуждение между участниками форума.
А не пропаганда.
Вы же прямо!!! предлагает вкладывать в головы людей - пропаганду!!!

Цирк 8)
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лип, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21982
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:33

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:так я про це і кажу
упор на шоу (в кого краще в кого гірше) і все.
той же ваш шарій - ви знаєте його плани після того як пройде до ВР? чи вийти з шаріками це межа для його прибічників? так чим вони тоді кращі од інших?
взагалі хтось каже які в нього плани по законотворчості та керуванням бюджету країни окрім популістських заяв?

1. "Личная", как говорил Шарий, цель - преследование по Закону, и посадки "бывших"
2.

https://www.youtube.com/watch?v=ACACda-y6i4&t=1128s

Метка времени что-то на форуме не запоминается. Смотреть ответ на вопрос с 18:48
Это так, чтоб не грузить, вкратце. А вообще, он в своих видео всё говорит

бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
mephala
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:38

понеслась.

Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку.
Поржу с результатов после подсчета.
Всплакну. Помяну. Утру сопли.
И за дело)
пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче.
ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:41

  mephala написав:бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.

Это относится ко всем нынешним наверно.

Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.

А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде? :)

Прийдут, и будут делить портфели первым делом
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6147 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:44

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

Та шо там думать! Треба так, як вся Одеса - або за путінське зажоп'є, або за пахуче зе коломойського. На крайняк так, як скажуть старші товариші (теща). :)


В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
freeze
4
 
Повідомлень: 12338
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3607 раз.
Подякували: 5265 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3618361936203621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, andrijk777 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (532)
20.07.2019 13:00
ПУМБ (22951)
20.07.2019 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.