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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3618361936203621

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.

Это относится ко всем нынешним наверно.

Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.

А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде? :)

Прийдут, и будут делить портфели первым делом

так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі.
а по факту - по вуха в лайні.
і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.

Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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