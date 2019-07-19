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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3618361936203621 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 11:53 Вкладчик1234 написав: mephala написав: бла бла бла.

ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.

так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.

на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо. бла бла бла.ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.

Это относится ко всем нынешним наверно.



Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.



А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?



Прийдут, и будут делить портфели первым делом Это относится ко всем нынешним наверно.Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?Прийдут, и будут делить портфели первым делом

так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі.

а по факту - по вуха в лайні.

і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе. так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі.а по факту - по вуха в лайні.і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе. mephala Повідомлень: 4958 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 12:02 Re: Політичні дискусії freeze написав: В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.

Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского. В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.

Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да! Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да! Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8208 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3618361936203621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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