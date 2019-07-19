|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 11:53
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
Это относится ко всем нынешним наверно.
Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.
А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?
Прийдут, и будут делить портфели первым делом
так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі.
а по факту - по вуха в лайні.
і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4958
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:02
freeze написав:
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8208
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 1143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|