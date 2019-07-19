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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3617361836193620>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:38

понеслась.

Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку.
Поржу с результатов после подсчета.
Всплакну. Помяну. Утру сопли.
И за дело)
пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче.
ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:41

  mephala написав:бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.

Это относится ко всем нынешним наверно.

Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.

А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде? :)

Прийдут, и будут делить портфели первым делом
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:44

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

Та шо там думать! Треба так, як вся Одеса - або за путінське зажоп'є, або за пахуче зе коломойського. На крайняк так, як скажуть старші товариші (теща). :)


В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:бла бла бла.
ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо.
так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик.
на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.

Это относится ко всем нынешним наверно.

Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.

А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде? :)

Прийдут, и будут делить портфели первым делом

так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі.
а по факту - по вуха в лайні.
і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.

Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого!
Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами.
Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения...


Факти річ вперта, а от їх трактування довільне. Я дав посилання на публіцистику з конкретними авторами, які опираються на конкретні джерела, а не на гасла.
Щодо того, що українці, наприклад, які проживали на ЗУ мали забалдіти від півтора року радянської окупації і терору, бо інакше вони стають "коллабонтами", то я так не вважаю. У 39-ому, дійсно в цілому в ЗУ з надією зустрічали "освободітелей", але досить швидко ілюзії були розвіяні. У 41-ому вже надіялись на німців, які відносно недавно у 18-му легко викинули більшовиків з території України. Але німці зразка 41-го вже були щось як теперішні росіяни - "вставализколін", "наддержавили", що також ніяк не вписувалось в концепцію національно-визвольного руху.
Ну і ще про червоних партизанів https://tyzhden.ua/History/90205
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:02

Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик :(
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:32

  bevzaalex написав:Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку.
Поржу с результатов после подсчета.
Всплакну. Помяну. Утру сопли.
И за дело)
пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче.
ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.

Не успело остыть кресло после По, як такэ...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:32

  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

но при этом дифицит порядочных и вменяемых... :(
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:34

  Бывалый написав:
У меня выбор совпал. К примеру у жены ее партия заняла 4-е место. Выбор не поменяла. Так что не знаю кто кого толкнул.

Подталкивают не тех, кто выбрал, а тех, кто колеблется
antey1969
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