Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку. Поржу с результатов после подсчета. Всплакну. Помяну. Утру сопли. И за дело) пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче. ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.
mephala написав:бла бла бла. ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо. так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик. на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
Это относится ко всем нынешним наверно.
Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.
А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?
freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать. Одни красивые, другие умные, третьи честные.
Та шо там думать! Треба так, як вся Одеса - або за путінське зажоп'є, або за пахуче зе коломойського. На крайняк так, як скажуть старші товариші (теща).
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех. Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
mephala написав:бла бла бла. ми нічого вам не скажем щоб його не вкрали і взагалі нам головне прийти в раду а там побачимо. так за що голосувати? таких обіцяльщиків було вже вагон й маленький возик. на даний момент навіть плану немє. а чи будуть дії тимпаче невідомо.
Это относится ко всем нынешним наверно.
Но кто больше всего зашкварил "бывших"? Это действия, которые были задолго до выборов.
А кто гарантирует, и расписывает что будет делать в Раде?
Прийдут, и будут делить портфели первым делом
так я про це і кажу - ми обираємо обіцянки журавлів в небі. а по факту - по вуха в лайні. і це всіх стосується. навіть мегапопулярного зе.
freeze написав:В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех. Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Шо я можу на це сказати? У Вас не стандартна одеська сім'я. Таки да!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:А с чего нам верить, что ТО была советская пропаганда, а ЭТО - не пропаганда от лже-патриотов? Ни одного фото-факта документов архивов на все 3 твои ссылки нет. Ни единого! Да и, честно говоря, логичный вывод из этой писанины получается откровенно украинофобским - как были, так и остались коллабонтами. Современным ревизионистам не помешало бы хоть иногда включать мозги, чтобы не позорить себя же - в погоне за грантами, предоставляемыми в обмен на антисоветскую пропаганду, нельзя забывать, что украинцы были неотъемлемой частью СССР, неся свою долю позора за его преступления и свою долю почета - за его подвиги и достижения...
Факти річ вперта, а от їх трактування довільне. Я дав посилання на публіцистику з конкретними авторами, які опираються на конкретні джерела, а не на гасла. Щодо того, що українці, наприклад, які проживали на ЗУ мали забалдіти від півтора року радянської окупації і терору, бо інакше вони стають "коллабонтами", то я так не вважаю. У 39-ому, дійсно в цілому в ЗУ з надією зустрічали "освободітелей", але досить швидко ілюзії були розвіяні. У 41-ому вже надіялись на німців, які відносно недавно у 18-му легко викинули більшовиків з території України. Але німці зразка 41-го вже були щось як теперішні росіяни - "вставализколін", "наддержавили", що також ніяк не вписувалось в концепцію національно-визвольного руху. Ну і ще про червоних партизанів https://tyzhden.ua/History/90205
bevzaalex написав:Впервые проигнорирую выборы. Даже здесь не поставлю галочку. Поржу с результатов после подсчета. Всплакну. Помяну. Утру сопли. И за дело) пс. скучно не будет. скоро встретимся толи В, толи На. Возможно и там и там. Зависит от того, чей шнур догорит первым. У кремлевского короче. ппс. подпись менять не буду. Персоналии лишь отражение.