Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36
Может, что-то в консерватории не так?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37
Re: Політичні дискусії
Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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