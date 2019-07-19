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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3617361836193620

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35

  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36

  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик

Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:55

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:58

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.

все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:15

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...

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