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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35
zzzzzz написав:Вкладчик1234
Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000
Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36
antey1969 написав:
Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
Может, что-то в консерватории не так?...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37
Аlександр написав:
Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик
Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:55
antey1969 написав: zzzzzz написав:Вкладчик1234
Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000
Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 20 лип, 2019 13:58
Тракторист написав: antey1969 написав:
Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
Может, что-то в консерватории не так?...
У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06
antey1969 написав: Тракторист написав: antey1969 написав:
Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
Может, что-то в консерватории не так?...
У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.
все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 15:15
Тракторист написав: antey1969 написав: zzzzzz написав:Вкладчик1234
Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000
Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...
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Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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