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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3618361936203621>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35

  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36

  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик

Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:55

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:58

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06

  antey1969 написав:
  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... ;)

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.

все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:15

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...

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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:35

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Висновок
Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей
якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди...
*просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.
То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк 8)
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...
Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...
Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...
А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..

Тепер про роботяг
Для простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...
Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...
Якщо краще за 20 км-їде за 20 км
Якщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...
І останнє
1 Життя за кордоном не цукор
2 Відсутність сімї-створює проблеми..
Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід дома
Рівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..

ПС
А вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропоганда
Пропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....
Простий приклад
Читати-рахувати вам в школі вкладали в голову?
Кому вклали правильно - той тепер користується
Кому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:36

Порошенко до сих пор ни слова не сказал о снятии им $34 млн наличными — Портнов

После выборов и увольнения этих функционеров, нет ни одного шанса скрыть следы, — в деле будут допрошены кассиры, чиновники банка и все, кто выносил и перевозил украденные у государства деньги.

Напоминаю, что Порошенко так ни разу и не прокомментировал снятие в Международном инвестиционном банке 340 килограмм наличных стодолларовых купюр.

Об этом около часа назад написал бывший замгавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.

Также напоминаю, что расследованию обстоятельств отмывания этой суммы мешает Генеральный прокурор Луценко и его заместитель Кизь. Они не подписывают ходатайства следователей ГБР в суд.

После выборов и увольнения этих функционеров, нет ни одного шанса скрыть следы, — в деле будут допрошены кассиры, чиновники банка и все, кто выносил и перевозил украденные у государства деньги.

В ближайшее время мы дадим этому уголовному производству новый импульс.

Не переключайтесь.


Чуть ранее сегодня Портнов разместил еще такой пост:

«Друзья, два дня назад, с целью дешёвого пиара, Порошенко заявил, что суд рассматривает иск о его снятии с выборов.

Я сразу назвал это ложью, даже не перепроверяя, потому что она вытекала из целой совокупности признаков и содержала явный набор случайных словосочетаний.

У меня вопрос к лживому фигуранту — где этот иск? Или с гуся вода?»
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:39

  Тракторист написав:
  antey1969 написав:Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.
Может, что-то в консерватории не так?... ;)
1Консерваторія називається Україна
2 Хоча партії які мали найбільшу підтримку в Галичині як правило станом на сьогодні не існують(Народний Рух ,Реформи і Порядок,частково Свобода і Самопоміч) -але їдеї які пропонували ці партії витіснили спочатку комуністичну ідею з Києва-Полтави, а потім і совкофільну...
Носіями совкофільної ідеї залишились маргінальні групи в ОРДЛО і проплачені в Харкові-Одесі.. і все.

Так що зникнення партії і розширення ідей які пропонувала ця партія-це різні речі
Ідеї західняків перемагають,якби цьому не впирались сьогоднішні ОРДЛОвці...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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