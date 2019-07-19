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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3618361936203621> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35 zzzzzz написав: Вкладчик1234



Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000 Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками antey1969 1

Повідомлень: 8534 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36 antey1969 написав: Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... Может, что-то в консерватории не так?... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4090 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик Не понял, а кто забрал у маленького lapay шарик

Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів. Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8209 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 13:55 antey1969 написав: zzzzzz написав: Вкладчик1234



Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000 Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось... Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4090 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 13:58 Тракторист написав: antey1969 написав: Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... Может, что-то в консерватории не так?...

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее. У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее. antey1969 1

Повідомлень: 8534 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1012 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06 antey1969 написав: Тракторист написав: antey1969 написав: Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается.

Может, что-то в консерватории не так?... Может, что-то в консерватории не так?...

У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее. У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.

все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу... все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4090 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 15:15 Тракторист написав: antey1969 написав: zzzzzz написав: Вкладчик1234



Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000 Вчера с шариками по Крещатику ходила его секта, много людей человек 500 может 1000

Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками

Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось... Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...

Дустом? Дустом? Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 437 З нами з: 13.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 15:35 detroytred написав: budivelnik написав: Висновок

Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей

якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди... ВисновокНе підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людейякщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди... *просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.

То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк *просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...

Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..

Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)

Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...

А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...

Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...

Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...

А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..



Тепер про роботяг

Для простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...

Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...

Якщо краще за 20 км-їде за 20 км

Якщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...

І останнє

1 Життя за кордоном не цукор

2 Відсутність сімї-створює проблеми..

Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід дома

Рівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..



ПС

А вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропоганда

Пропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....

Простий приклад

Читати-рахувати вам в школі вкладали в голову?

Кому вклали правильно - той тепер користується

Кому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні. Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..Тепер про роботягДля простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...Якщо краще за 20 км-їде за 20 кмЯкщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...І останнє1 Життя за кордоном не цукор2 Відсутність сімї-створює проблеми..Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід домаРівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..ПСА вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропогандаПропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....Простий прикладЧитати-рахувати вам в школі вкладали в голову?Кому вклали правильно - той тепер користуєтьсяКому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21203 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 15:36 Порошенко до сих пор ни слова не сказал о снятии им $34 млн наличными — Портнов



После выборов и увольнения этих функционеров, нет ни одного шанса скрыть следы, — в деле будут допрошены кассиры, чиновники банка и все, кто выносил и перевозил украденные у государства деньги.



Напоминаю, что Порошенко так ни разу и не прокомментировал снятие в Международном инвестиционном банке 340 килограмм наличных стодолларовых купюр.



Об этом около часа назад написал бывший замгавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.



Также напоминаю, что расследованию обстоятельств отмывания этой суммы мешает Генеральный прокурор Луценко и его заместитель Кизь. Они не подписывают ходатайства следователей ГБР в суд.



После выборов и увольнения этих функционеров, нет ни одного шанса скрыть следы, — в деле будут допрошены кассиры, чиновники банка и все, кто выносил и перевозил украденные у государства деньги.



В ближайшее время мы дадим этому уголовному производству новый импульс.



Не переключайтесь.



Чуть ранее сегодня Портнов разместил еще такой пост:



«Друзья, два дня назад, с целью дешёвого пиара, Порошенко заявил, что суд рассматривает иск о его снятии с выборов.



Я сразу назвал это ложью, даже не перепроверяя, потому что она вытекала из целой совокупности признаков и содержала явный набор случайных словосочетаний.



У меня вопрос к лживому фигуранту — где этот иск? Или с гуся вода?» Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8866 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6147 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 15:39 Тракторист написав: antey1969 написав: Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Это да... Какие-то постоянные траблы у Западной Украины с политпартиями. Свобода... Самопомич... Теперь вот очередной короткоживущий эрзац вырисовывается. Может, что-то в консерватории не так?... Может, что-то в консерватории не так?... 1Консерваторія називається Україна

2 Хоча партії які мали найбільшу підтримку в Галичині як правило станом на сьогодні не існують(Народний Рух ,Реформи і Порядок,частково Свобода і Самопоміч) -але їдеї які пропонували ці партії витіснили спочатку комуністичну ідею з Києва-Полтави, а потім і совкофільну...

Носіями совкофільної ідеї залишились маргінальні групи в ОРДЛО і проплачені в Харкові-Одесі.. і все.



Так що зникнення партії і розширення ідей які пропонувала ця партія-це різні речі

Ідеї західняків перемагають,якби цьому не впирались сьогоднішні ОРДЛОвці... 1Консерваторія називається Україна2 Хоча партії які мали найбільшу підтримку в Галичині як правило станом на сьогодні не існують(Народний Рух ,Реформи і Порядок,частково Свобода і Самопоміч) -але їдеї які пропонували ці партії витіснили спочатку комуністичну ідею з Києва-Полтави, а потім і совкофільну...Носіями совкофільної ідеї залишились маргінальні групи в ОРДЛО і проплачені в Харкові-Одесі.. і все.Так що зникнення партії і розширення ідей які пропонувала ця партія-це різні речіІдеї західняків перемагають,якби цьому не впирались сьогоднішні ОРДЛОвці... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21203 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3618361936203621> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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