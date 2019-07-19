Бедный Крещатик, последнее время по нему то с радугой, то с факелами, то с шариками
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:35
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:36
Может, что-то в консерватории не так?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:37
Re: Політичні дискусії
Так цей, в день тиші агітація заборонена, тим паче пєтіної шістки Червого Шаріка. Тому полетів Шарік за вітром, точніше - пролетів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:55
Крещатик давно уже пора освящать, а то за последние годы там столько бесовских шабашей состоялось...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 20 лип, 2019 13:58
У всех этих проектов одна и та же беда - они приходят во власть и тут же лезут решать исключительно гуманитарные вопросы, не желая менять систему, а по сути встраиваясь в нее.
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:06
все эти проекты были созданы и финансировались украинскими олигархами, а их задачи были не в изменениях системы, а в банальной смене клана возле "кормушки" в свою пользу...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:15
Дустом?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:35
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...
Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...
Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...
А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..
Тепер про роботяг
Для простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...
Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...
Якщо краще за 20 км-їде за 20 км
Якщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...
І останнє
1 Життя за кордоном не цукор
2 Відсутність сімї-створює проблеми..
Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід дома
Рівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..
ПС
А вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропоганда
Пропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....
Простий приклад
Читати-рахувати вам в школі вкладали в голову?
Кому вклали правильно - той тепер користується
Кому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:36
Порошенко до сих пор ни слова не сказал о снятии им $34 млн наличными — Портнов
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: Суб 20 лип, 2019 15:39
1Консерваторія називається Україна
2 Хоча партії які мали найбільшу підтримку в Галичині як правило станом на сьогодні не існують(Народний Рух ,Реформи і Порядок,частково Свобода і Самопоміч) -але їдеї які пропонували ці партії витіснили спочатку комуністичну ідею з Києва-Полтави, а потім і совкофільну...
Носіями совкофільної ідеї залишились маргінальні групи в ОРДЛО і проплачені в Харкові-Одесі.. і все.
Так що зникнення партії і розширення ідей які пропонувала ця партія-це різні речі
Ідеї західняків перемагають,якби цьому не впирались сьогоднішні ОРДЛОвці...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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