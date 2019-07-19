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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13
budivelnik написав:
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?
Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома
Ну то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.
По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.
Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:21
freeze написав:
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50
zРадио написав: budivelnik написав:
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?
Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома
А тепер розшифруємо
1 Мої поради корисні для 95% населення України яке бідніше від мене , і нейтральні або не потрібні для 5% населення яке багатше від мене.
2 Простий приклад
а - Держава прийняла закон про єдиний податок
б - приблизно 1 млн підприємців почали ним користатись
в - Держава побачила що недоотримує податки і підняла розмір сплати Єдиного в 5 разів - кількість підприємців скоротилась до 0,6 млн
Отже
Спочатку шпаринка-потім ріст кількості тих хто зайнявся самозайнятістю(чим зменшив тиск на існуючі робочі місця) потім реакція Держави і поступове врегулювання.
Особисто я бачу кінцеве врегулювання системи спрощеного оподаткування це привязка бази оподаткування до середньої зарплати по державі а не мінімальної як зараз
В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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