RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3618361936203621

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:21

  freeze написав:В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.


Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
:? :? :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7211
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"? :mrgreen: Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома :mrgreen:
А тепер розшифруємо
1 Мої поради корисні для 95% населення України яке бідніше від мене , і нейтральні або не потрібні для 5% населення яке багатше від мене.
2 Простий приклад
а - Держава прийняла закон про єдиний податок
б - приблизно 1 млн підприємців почали ним користатись
в - Держава побачила що недоотримує податки і підняла розмір сплати Єдиного в 5 разів - кількість підприємців скоротилась до 0,6 млн

Отже
Спочатку шпаринка-потім ріст кількості тих хто зайнявся самозайнятістю(чим зменшив тиск на існуючі робочі місця) потім реакція Держави і поступове врегулювання.
Особисто я бачу кінцеве врегулювання системи спрощеного оподаткування це привязка бази оподаткування до середньої зарплати по державі а не мінімальної як зараз

В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21203
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:10

  budivelnik написав:В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...


Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.
Это самая эффективная модель экономики.
Посмотрите на корпорации в США.
Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.
Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.
Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.
Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7211
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:55

  budivelnik написав:В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.


Либо выше ты недораскрыл мысль, либо мысль алогична. Малый бизнес, являясь основой развитых экономик, одновременно и самый беззубый по отношению к остальным стейкхолдерам.

Ни связей, ни инструментов лоббирования, ни средств защиты у него нет, поэтому именно государство создает условия, в которых он может развиваться.

PS: при этом под государством, естественно, следует понимать институт делегирования власти, а не междусобойчик "наместников бога на земле"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 02.05.18
Подякував: 741 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16

  Libo написав:У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле.


О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.

И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 02.05.18
Подякував: 741 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:57

  antey1969 написав:
  freeze написав:Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.

У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.
У "Голоса" трохи інша культура агітації.
tea
Прогнозист курсу
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 15.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27

  Libo написав:
  freeze написав:В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.

Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
:? :? :?

Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 06.08.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:34

  Libo написав:Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 06.08.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 19:39

  Тракторист написав:
  Libo написав:Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии?


Остапа понесло после употребления, не принимайте всёрьёз его бредни.
freeze
4
 
Повідомлень: 12339
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3607 раз.
Подякували: 5265 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3618361936203621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2697)
20.07.2019 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.