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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3618361936203621 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13 budivelnik написав: Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...

Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..

Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)

Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...

Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...



О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"? Кто бы мог подумать...



Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома



Ну то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.



По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.



Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?Кто бы мог подумать...Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у домаНу то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы zРадио

Повідомлень: 3011 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 16:21 freeze написав: В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.

Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского. В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.



Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!

И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.

Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.

Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых. Libo 2

Повідомлень: 7211 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50 zРадио написав: budivelnik написав: Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...

Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..

Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)

Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний... Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний... О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"? Кто бы мог подумать...

Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?Кто бы мог подумать...Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома А тепер розшифруємо

1 Мої поради корисні для 95% населення України яке бідніше від мене , і нейтральні або не потрібні для 5% населення яке багатше від мене.

2 Простий приклад

а - Держава прийняла закон про єдиний податок

б - приблизно 1 млн підприємців почали ним користатись

в - Держава побачила що недоотримує податки і підняла розмір сплати Єдиного в 5 разів - кількість підприємців скоротилась до 0,6 млн



Отже

Спочатку шпаринка-потім ріст кількості тих хто зайнявся самозайнятістю(чим зменшив тиск на існуючі робочі місця) потім реакція Держави і поступове врегулювання.

Особисто я бачу кінцеве врегулювання системи спрощеного оподаткування це привязка бази оподаткування до середньої зарплати по державі а не мінімальної як зараз



В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..

Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...

А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна. А тепер розшифруємо1 Мої поради корисні для 95% населення України яке бідніше від мене , і нейтральні або не потрібні для 5% населення яке багатше від мене.2 Простий приклада - Держава прийняла закон про єдиний податокб - приблизно 1 млн підприємців почали ним користатисьв - Держава побачила що недоотримує податки і підняла розмір сплати Єдиного в 5 разів - кількість підприємців скоротилась до 0,6 млнОтжеСпочатку шпаринка-потім ріст кількості тих хто зайнявся самозайнятістю(чим зменшив тиск на існуючі робочі місця) потім реакція Держави і поступове врегулювання.Особисто я бачу кінцеве врегулювання системи спрощеного оподаткування це привязка бази оподаткування до середньої зарплати по державі а не мінімальної як заразВ розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21203 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 17:10 budivelnik написав: В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..

Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...

В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...



Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.

Это самая эффективная модель экономики.

Посмотрите на корпорации в США.

Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.

Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.

Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.

Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.

Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.Это самая эффективная модель экономики.Посмотрите на корпорации в США.Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут. Libo 2

Повідомлень: 7211 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 17:55 budivelnik написав: В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..

Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...

А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна. В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.



Либо выше ты недораскрыл мысль, либо мысль алогична. Малый бизнес, являясь основой развитых экономик, одновременно и самый беззубый по отношению к остальным стейкхолдерам.



Ни связей, ни инструментов лоббирования, ни средств защиты у него нет, поэтому именно государство создает условия, в которых он может развиваться.



PS: при этом под государством, естественно, следует понимать институт делегирования власти, а не междусобойчик "наместников бога на земле"... Либо выше ты недораскрыл мысль, либо мысль алогична. Малый бизнес, являясь основой развитых экономик, одновременно и самый беззубый по отношению к остальным стейкхолдерам.Ни связей, ни инструментов лоббирования, ни средств защиты у него нет, поэтому именно государство создает условия, в которых он может развиваться.PS: при этом под государством, естественно, следует понимать институт делегирования власти, а не междусобойчик "наместников бога на земле"... zРадио

Повідомлень: 3011 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16 Libo написав: У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле.



О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.



И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу... О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу... zРадио

Повідомлень: 3011 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 18:57 antey1969 написав: freeze написав: Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.

Одни красивые, другие умные, третьи честные. Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,

Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.

Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде. У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.

У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.

У "Голоса" трохи інша культура агітації. У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.У "Голоса" трохи інша культура агітації. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17224 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27 Libo написав: freeze написав: В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.

Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского. В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.

Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!

И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.

Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.

Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.

Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"... Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"... Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4092 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 19:34 Libo написав: Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии? откуда такие фантазии? Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4092 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 19:39 Тракторист написав: Libo написав: Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии? откуда такие фантазии?



Остапа понесло после употребления, не принимайте всёрьёз его бредни. Остапа понесло после употребления, не принимайте всёрьёз его бредни. freeze 4 Повідомлень: 12339 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3607 раз. Подякували: 5265 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3618361936203621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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