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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 16:13
budivelnik написав:
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?
Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома
Ну то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.
По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.
Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:21
freeze написав:
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 16:50
zРадио написав: budivelnik написав:
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?
Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома
А тепер розшифруємо
1 Мої поради корисні для 95% населення України яке бідніше від мене , і нейтральні або не потрібні для 5% населення яке багатше від мене.
2 Простий приклад
а - Держава прийняла закон про єдиний податок
б - приблизно 1 млн підприємців почали ним користатись
в - Держава побачила що недоотримує податки і підняла розмір сплати Єдиного в 5 разів - кількість підприємців скоротилась до 0,6 млн
Отже
Спочатку шпаринка-потім ріст кількості тих хто зайнявся самозайнятістю(чим зменшив тиск на існуючі робочі місця) потім реакція Держави і поступове врегулювання.
Особисто я бачу кінцеве врегулювання системи спрощеного оподаткування це привязка бази оподаткування до середньої зарплати по державі а не мінімальної як зараз
В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:10
budivelnik написав:
В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.
Это самая эффективная модель экономики.
Посмотрите на корпорации в США.
Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.
Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.
Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.
Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 17:55
budivelnik написав:
В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
А тому кожен хто зможе повторити мій мізерний з точки зору зеда шлях і при цьому отримає якихось 1000-3000 грн в день не залежно працює чи відпочиває на морі замість своїх 5000-10000-20000 грн/місяць - виграє не тільки він і його сімя,але й Держава Україна.
Либо выше ты недораскрыл мысль, либо мысль алогична. Малый бизнес, являясь основой развитых экономик, одновременно и самый беззубый по отношению к остальным стейкхолдерам.
Ни связей, ни инструментов лоббирования, ни средств защиты у него нет, поэтому именно государство создает условия, в которых он может развиваться.
PS: при этом под государством, естественно, следует понимать институт делегирования власти, а не междусобойчик "наместников бога на земле"...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16
Libo написав:
У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле.
О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.
И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:57
antey1969 написав: freeze написав:
Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.
У "Голоса" трохи інша культура агітації.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 19:27
Libo написав: freeze написав:
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): "Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 20 лип, 2019 19:34
Libo написав:
Венгрия не производит ни одного конечного продукта.
откуда такие фантазии?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 20 лип, 2019 19:39
Тракторист написав: Libo написав:
Венгрия не производит ни одного конечного продукта.
откуда такие фантазии?
Остапа понесло после употребления, не принимайте всёрьёз его бредни.
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