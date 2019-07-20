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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16
Libo написав:
У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле.
О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.
И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу...
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:57
antey1969 написав: freeze написав:
Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.
Одни красивые, другие умные, третьи честные.
У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,
Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.
Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.
У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.
У "Голоса" трохи інша культура агітації.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:39
tea
Удачи!
Славаа Україні!
Смерть москалям!
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:42
Libo написав:
Венгрия не производит ни одного конечного продукта.
откуда такие фантазии?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:44
Libo написав: freeze написав:
В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.
Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.
Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!
И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.
Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.
почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:45
Тракторист написав: Libo написав:
Венгрия не производит ни одного конечного продукта.
откуда такие фантазии?
Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:50
Тракторист написав:
почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны?
Это я одна четверть?
А ты три четверти?
Посмотри вокруг. Основная масса нормальные люди. А потом на себя шарикова в зеркало ... Ну и сколько вас таких на улице? Единицы.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:03
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Висновок
Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей
якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди...
*просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.
То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...
Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...
Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...
А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..
Тепер про роботяг
Для простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...
Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...
Якщо краще за 20 км-їде за 20 км
Якщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...
І останнє
1 Життя за кордоном не цукор
2 Відсутність сімї-створює проблеми..
Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід дома
Рівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..
ПС
А вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропоганда
Пропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....
Простий приклад
Читати-рахувати вам в школі вкладали в голову?
Кому вклали правильно - той тепер користується
Кому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні.
1. Совершенно наоборот-то.
Власть не создаёт условия ТОЛЬКО для одного нескольких.
Каждый Закон Украины, Постанова КМУ влияет на миллионы, массы предпринимателей, бизнесов.
Не бизнесмен должен выискивать себе шпаринки, тратить на это усилия, а власть создавать благоприятные для становления и развития бизнеса условия.
Шпаринки может найти Ахметов себе и часть самых ретивых, но этого для всей страны мало.
2. Посмотрите определение термина *пропаганда*))
Зачем отсебятничать-то.
Есть пропаганда, например, здорового образа жизни и т.д., как позитивное проявление.
3. Вас неправильно учили в школе.
Несмотря на многократные замечания, Вы продолжаете голословно приписывать оппоненту неправду.
Я совершенно не говорил, что мне *ВСЕ ДОЛЖНЫ*.
Десятый раз повторю Вам - свои требования к должностным лицам я беру не с потолка или личной хотелки, а с чётко определённых для них обязанностей. Прямых обязанностей!!!
То, с каким свистом пролетают порошенки и какие места в рейтингах занимает государство, объективно показывает как эти можновладци справлялись с этими обязанностями.
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detroytred
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:20
zРадио написав: budivelnik написав:
Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...
Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..
Він повинен шукати дірки в законодаавстві(або нормативи які допомагають)
Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...
О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?
Кто бы мог подумать...
Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома
Ну то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.
По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.
Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы
Оппонент попросту путается в понятиях)))
Сам же указывает, как держава изменила условия (например, снизила ЕСВ), позитивный результат благоприятных для развития условий, и одновременно отрицает роль регулятора.
К тому же не в состоянии понять очевидного - в имеющихся условиях все, кто мог достигли максимума. Взросло условно 1000 успешных будивельников. Но этого мало.
Необходимо создание условий, чтобы будивельников появлялись десятки тысяч, а имеющиеся росли ещё выше.
То есть рост объёма рынка.
Медленно расти могут позволить себе ... развитые, богатые экономики.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 21:30
Libo написав: budivelnik написав:
В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..к
Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...
Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.
Это самая эффективная модель экономики.
Посмотрите на корпорации в США.
Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.
Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.
Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.
Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.
)))))))))))))
Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.
По будивельнику - достаточно разъяснять людям.
В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.
Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.
А люди и так умные и предприимчивые.
В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.
Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.
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