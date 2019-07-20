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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3618361936203621 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16 Libo написав: У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле.



О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.



И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу... О да! У многих даже санатории свои (facepalm), в то время, как у западных корпораций, бОльших по размеру в разы, зачастую даже автопарк аутсорсинговый.И это не столько ментальный "дефект", сколько ужасная фискальная модель - и сама суть НДС, и налоговый учет, в половине случаев не позволяющий уменьшить базу для налога на прибыль на сумму расходов по аутсорсу... zРадио

Повідомлень: 3011 З нами з: 02.05.18 Подякував: 741 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 18:57 antey1969 написав: freeze написав: Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.

Одни красивые, другие умные, третьи честные. Хз, первый раз такое в жизни, за день за выборов не решил за кого голосовать.Одни красивые, другие умные, третьи честные.

У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,

Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.

Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде. У нерешительных теперь тоже есть за кого голосовать,Слава Вакарчук - икона стиля, он за два месяца показал, что он самый нерешительный.Даже как-то удивительно было узнать, что Слава возмутился грязными технологиями По на ЗУ. Правда, мне думается, что это не Вакарчук был возмущен, а его пнули под зад менее толлерантные сопартийцы, которые вдруг осознали, что у них из-под носа уводят места в Раде.

У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.

У "Голоса" трохи інша культура агітації. У "Голоса" такого немає,як Ви написали,що хтось когось примусив бути менш толерантним.Був факт - Святослав реагував.У "Голоса" трохи інша культура агітації. tea Прогнозист курсу Повідомлень: 17224 З нами з: 15.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2285 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 20:39 tea



Удачи!

Славаа Україні!

Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7222 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 20:42 Libo написав: Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии? откуда такие фантазии? Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4084 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 20:44 Libo написав: freeze написав: В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.

Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского. В отличии от второго тура президентских в семье раздрай - теща активист Юли, дети в ухо скандируют - голосуй за Шария, кумовья за Бойко, на работе все за Мураева. Жена против всех.Нет ни одного знакомого за Порошенко-Вакарчука, и что совсем фантастично ни одного за Зеленского.



Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!

И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.

Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.

Боже, какая все-таки Одесса политически забитая, отсталая и тупая!И эти люди хотят жить как в Европе, а думают на уровне спитой и подзаборной популяции нечерноземной полосы.Такое выгодное географическое положение, а пипл там глупее не сыщешь. Шария они с шариками поддерживают... Город красных шариковых.

почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны? почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны? Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4084 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 20:45 Тракторист написав: Libo написав: Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии? откуда такие фантазии?



Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают. Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают. Libo 2

Повідомлень: 7222 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 20:50 Тракторист написав: почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны? почему 1/4 населения Украины считает возможным оскорблять 3/4 населения страны?



Это я одна четверть?

А ты три четверти?

Посмотри вокруг. Основная масса нормальные люди. А потом на себя шарикова в зеркало ... Ну и сколько вас таких на улице? Единицы.

Это я одна четверть?А ты три четверти?Посмотри вокруг. Основная масса нормальные люди. А потом на себя шарикова в зеркало ... Ну и сколько вас таких на улице? Единицы. Libo 2

Повідомлень: 7222 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 21:03 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Висновок

Не підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людей

якщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди... ВисновокНе підспівуйте пропоГандонам і московитам - просто вкладайте в голови людейякщо не має роботи через дорогу - то це не говорить про те що так всюди... *просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.

То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк *просто вкладайте в голови людей* - это и есть пропаганда.То есть замена одной пропаганды на другую вместо действий по созданию условий для развития бизнеса......Цирк Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...

Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..

Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)

Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...

А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...

Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...

Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...

А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..



Тепер про роботяг

Для простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...

Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...

Якщо краще за 20 км-їде за 20 км

Якщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...

І останнє

1 Життя за кордоном не цукор

2 Відсутність сімї-створює проблеми..

Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід дома

Рівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..



ПС

А вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропоганда

Пропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....

Простий приклад

Читати-рахувати вам в школі вкладали в голову?

Кому вклали правильно - той тепер користується

Кому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні. Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..Він повинен шукати дірки в законодавстві(або нормативи які допомагають)Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...А от яскраві приклади коли влада створює умови-це ахметов з ротердам,коломойський з феросплавними.фірташ з ринком газу...Тому ще раз для тих хто не розуміє,або розуміючи спотворює...Влада може створити тільки покращені умови для якоїсь одної людини... ну для 10 людей...А от тисячі бізнесменів в стані створити бізнеси і змусити владу признати корисність цих створених бізнесів і легалізувати законодавче поле для безперешкодного їх функціонування..Тепер про роботягДля простого роботяги все просто - йому нічого запропонувати крім власних рук-часу...Тому він і повинен шукати місця де для нього краще...Якщо краще за 20 км-їде за 20 кмЯкщо за кордоном-нехай їде за кордон, в нього життя коротке і він не має часу чекати поки хтось(бізнес чи влада) для нього створить умови...І останнє1 Життя за кордоном не цукор2 Відсутність сімї-створює проблеми..Тому дохід за кордоном-вартість проблем від роботи за кордоном=дохід домаРівняння просте і кожен вставивши в нього свої значення отримає правильну для себе відповідь..ПСА вкладати в голову правильні речі-це вчити а не пропогандаПропоганда це впевнено брехати про красоти союзу і переваги тайожного союзу перед ЄС....Простий прикладЧитати-рахувати вам в школі вкладали в голову?Кому вклали правильно - той тепер користуєтьсяКому не правильно - протирає лампаси на пенсії і йому всі винні.

1. Совершенно наоборот-то.

Власть не создаёт условия ТОЛЬКО для одного нескольких.

Каждый Закон Украины, Постанова КМУ влияет на миллионы, массы предпринимателей, бизнесов.

Не бизнесмен должен выискивать себе шпаринки, тратить на это усилия, а власть создавать благоприятные для становления и развития бизнеса условия.

Шпаринки может найти Ахметов себе и часть самых ретивых, но этого для всей страны мало.



2. Посмотрите определение термина *пропаганда*))

Зачем отсебятничать-то.



Есть пропаганда, например, здорового образа жизни и т.д., как позитивное проявление.



3. Вас неправильно учили в школе.

Несмотря на многократные замечания, Вы продолжаете голословно приписывать оппоненту неправду.

Я совершенно не говорил, что мне *ВСЕ ДОЛЖНЫ*.

Десятый раз повторю Вам - свои требования к должностным лицам я беру не с потолка или личной хотелки, а с чётко определённых для них обязанностей. Прямых обязанностей!!!



То, с каким свистом пролетают порошенки и какие места в рейтингах занимает государство, объективно показывает как эти можновладци справлялись с этими обязанностями. 1. Совершенно наоборот-то.Власть не создаёт условия ТОЛЬКО для одного нескольких.Каждый Закон Украины, Постанова КМУ влияет на миллионы, массы предпринимателей, бизнесов.Не бизнесмен должен выискивать себе шпаринки, тратить на это усилия, а власть создавать благоприятные для становления и развития бизнеса условия.Шпаринки может найти Ахметов себе и часть самых ретивых, но этого для всей страны мало.2. Посмотрите определение термина *пропаганда*))Зачем отсебятничать-то.Есть пропаганда, например, здорового образа жизни и т.д., как позитивное проявление.3. Вас неправильно учили в школе.Несмотря на многократные замечания, Вы продолжаете голословно приписывать оппоненту неправду.Я совершенно не говорил, что мне *ВСЕ ДОЛЖНЫ*.Десятый раз повторю Вам - свои требования к должностным лицам я беру не с потолка или личной хотелки, а с чётко определённых для них обязанностей. Прямых обязанностей!!!То, с каким свистом пролетают порошенки и какие места в рейтингах занимает государство, объективно показывает как эти можновладци справлялись с этими обязанностями. detroytred

Повідомлень: 21985 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 21:20 zРадио написав: budivelnik написав: Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...

Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..

Він повинен шукати дірки в законодаавстві(або нормативи які допомагають)

Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...

Цирк - це коли пропонують владі яка повинна бути відділена від бізнесу-створювати умови...Умови для свого бізнесу-повинен створювати власник цього бізнесу..Він повинен шукати дірки в законодаавстві(або нормативи які допомагають)Власник повинен шукати гроші і технології,людей і ринки збуту... і тільки тоді такий бізнес-життєздатний...



О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"? Кто бы мог подумать...



Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у дома



Ну то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.



По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.



Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы О, так пан у нас - "Атлант, расправивший плечи"?Кто бы мог подумать...Пафоса, как у владельца Amazon, а не магазинчика у домаНу то такое. По сути - невидимые руки рынка и прочие laissez-faire мы уже проходили. Закончилось все припечальной Великой депрессией.По счастью, урок был выучен. Государство - создает условия и обеспечивает контроль, бизнес - прилагает идеи и капитал на созданные государством условия. Результат - win-win. Первым - налоги и занятость подопечных, вторым - профит и самореализация.Но важно не путать: когда бизнес захватывает государство (например, олигарх Порошенко -> президент Порошенко) - это уже плутократия, где ни учения Смита, ни учения Кейнса априори неприменимы

Оппонент попросту путается в понятиях)))



Сам же указывает, как держава изменила условия (например, снизила ЕСВ), позитивный результат благоприятных для развития условий, и одновременно отрицает роль регулятора.



К тому же не в состоянии понять очевидного - в имеющихся условиях все, кто мог достигли максимума. Взросло условно 1000 успешных будивельников. Но этого мало.

Необходимо создание условий, чтобы будивельников появлялись десятки тысяч, а имеющиеся росли ещё выше.

То есть рост объёма рынка.



Медленно расти могут позволить себе ... развитые, богатые экономики. Оппонент попросту путается в понятиях)))Сам же указывает, как держава изменила условия (например, снизила ЕСВ), позитивный результат благоприятных для развития условий, и одновременно отрицает роль регулятора.К тому же не в состоянии понять очевидного - в имеющихся условиях все, кто мог достигли максимума. Взросло условно 1000 успешных будивельников. Но этого мало.Необходимо создание условий, чтобы будивельников появлялись десятки тысяч, а имеющиеся росли ещё выше.То есть рост объёма рынка.Медленно расти могут позволить себе ... развитые, богатые экономики. detroytred

Повідомлень: 21985 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 21:30 Libo написав: budivelnik написав: В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..к

Тому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...

В розвинутих країнах малий бізнес створює 30% ВВП - у нас менше 10%..кТому моя пропозиція буде цікавою як мінімум 2 млн сьогоднішніх найманих працівників,які можуть прийняти ризиковане рішення і ринутись в бізнес середовище... це буде вигідно як Державі так і тим хто ринувся...



Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.

Это самая эффективная модель экономики.

Посмотрите на корпорации в США.

Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.

Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.

Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.

Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.

Малый и средний бизнес выгоден не только с точки зрения занятости.Это самая эффективная модель экономики.Посмотрите на корпорации в США.Вокруг каждой из них процветают сотни тысяч МиСП.Допустим, корпорации нужен болт, гайка и шайба. В условиях собственного производства это обойдется корпорации в 10 центов. Корпорация объявляет тендер, а вы точно такое же сделаете дешевле? Тут же побеждает 3 малых предприятия, которые готовы каждую из деталей сделать за 1 цент, за счет своей эффективности и мобильности. Всем от этого выгода. И такой сортинг-аут повсеместно. Корпорация оставляет за собой только самое сложное и чувствительное производство.Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Только части и компоненты для зарубежных корпораций. А у нас масса крупных предприятий. И практически всё делают сами. У каждого своя малярка, сушилка, столярка, литейка и т.п., что можно бы было передать малому бизнесу и получить продукт качественнее и дешевле. И при этом хорошо подкормить малый бизнес.Надо менять модель. И стимулировать сортинг-аут.

)))))))))))))

Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.



По будивельнику - достаточно разъяснять людям.



В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.

Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.



А люди и так умные и предприимчивые.

В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.

Какие условия им создали регуляторы, так и поступают. )))))))))))))Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.По будивельнику - достаточно разъяснять людям.В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.А люди и так умные и предприимчивые.В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.Какие условия им создали регуляторы, так и поступают. detroytred

Повідомлень: 21985 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3618361936203621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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