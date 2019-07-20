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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:48
detroytred написав:
)))))))))))))
Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.
По будивельнику - достаточно разъяснять людям.
В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.
Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.
А люди и так умные и предприимчивые.
В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.
Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.
Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.
Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.
В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
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Libo
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Додано: Суб 20 лип, 2019 22:10
Libo
Именно так.
Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
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detroytred
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