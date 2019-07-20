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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3619362036213622 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 213 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 2% 5 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 14 Європейська Солідарність 27% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 213 Додано: Суб 20 лип, 2019 21:48 detroytred написав: )))))))))))))

Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.



По будивельнику - достаточно разъяснять людям.



В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.

Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.



А люди и так умные и предприимчивые.

В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.

Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.



Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать. )))))))))))))Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.По будивельнику - достаточно разъяснять людям.В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.А люди и так умные и предприимчивые.В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.



Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.

В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп. Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп. Libo 2

Повідомлень: 7229 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 22:10 Libo

Именно так.

Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.



Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его)) detroytred

Повідомлень: 21986 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 23:11 detroytred написав: Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую. Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе.

мы, славяне, без кнута не понимаем.

каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.



detroytred написав: Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его)) Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))

все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п.

как раз останутся те, которые добьются результата. а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе.мы, славяне, без кнута не понимаем.каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п.как раз останутся те, которые добьются результата. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14073 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1876 раз. Подякували: 4027 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 23:25 Libo написав: Тракторист написав: Libo написав: Венгрия не производит ни одного конечного продукта. Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии? откуда такие фантазии?



Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают. Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают.



автобусы, автомобили, котлы, радиаторы, приборы и десятки других наименований + хорошо развитая фармакология + лёгкая промышленность и много другое...



для сравнения цифры по ВВП на душу населения:



Венгрия/ВВП на душу населения 14 224,85 USD (2017 г.)

Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)



прежде чем писать глупости стоит съездить в Венгрию и посмотреть самому или на крайний случай хотя бы почитать о стане а интернете...



https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 1%82%D1%8C



Статьи экспорта:

машины и оборудование (55,8%), готовые изделия (32,7%), продовольственные товары (6,8%), сырье (2,4%), топливо и электроэнергия (2,3%) автобусы, автомобили, котлы, радиаторы, приборы и десятки других наименований + хорошо развитая фармакология + лёгкая промышленность и много другое...для сравнения цифры по ВВП на душу населения:Венгрия/ВВП на душу населения 14 224,85 USD (2017 г.)Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)прежде чем писать глупости стоит съездить в Венгрию и посмотреть самому или на крайний случай хотя бы почитать о стане а интернете...Статьи экспорта:машины и оборудование (55,8%), готовые изделия (32,7%), продовольственные товары (6,8%), сырье (2,4%), топливо и электроэнергия (2,3%) Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4086 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3619362036213622 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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