RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3619362036213622

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 213
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:48

  detroytred написав:)))))))))))))
Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.

По будивельнику - достаточно разъяснять людям.

В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.
Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.

А люди и так умные и предприимчивые.
В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.
Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.

Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.


Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.
В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7229
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:10

Libo
Именно так.
Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21986
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:11

  detroytred написав:Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе.
мы, славяне, без кнута не понимаем.
каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.

  detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))

все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п.
как раз останутся те, которые добьются результата.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14073
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 4027 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:25

  Libo написав:
  Тракторист написав:
  Libo написав:Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии?


Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают.


автобусы, автомобили, котлы, радиаторы, приборы и десятки других наименований + хорошо развитая фармакология + лёгкая промышленность и много другое...

для сравнения цифры по ВВП на душу населения:

Венгрия/ВВП на душу населения 14 224,85 USD (2017 г.)
Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)

прежде чем писать глупости стоит съездить в Венгрию и посмотреть самому или на крайний случай хотя бы почитать о стане а интернете...

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 1%82%D1%8C

Статьи экспорта:
машины и оборудование (55,8%), готовые изделия (32,7%), продовольственные товары (6,8%), сырье (2,4%), топливо и электроэнергия (2,3%)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 06.08.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3619362036213622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.