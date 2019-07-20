Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:))))))))))))) Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.
По будивельнику - достаточно разъяснять людям.
В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата. Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.
А люди и так умные и предприимчивые. В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши. Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.
Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.
Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы. В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
Libo Именно так. Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
detroytred написав:Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе. мы, славяне, без кнута не понимаем. каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.
detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п. как раз останутся те, которые добьются результата.
freeze написав:Ну что, началось голосование на зарубежных участках. Жалко, что Рада не пошла на предложение Зеленскогр снизить проходной барьер до 3 процентов, было бы веселее. А так даже не знаю, где интрига.
Так чтобы ради интереса вопросы забить: Наберет ли Слуга 45°+ Наберет ли Оппоплатформа 15°- Наберет ли ЕС 10°- Наберет ли Голос 5°+ Наберет ли Смешко 5°- Наберет ли Шарий 2 °
Интрига есть. Не ответил только на последний вопрос. Интриг на самом деле очень много, особенно ро сравнению с президентскими.