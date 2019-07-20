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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3619362036213622

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 214
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
2%
5
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
14
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:48

  detroytred написав:)))))))))))))
Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.

По будивельнику - достаточно разъяснять людям.

В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.
Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.

А люди и так умные и предприимчивые.
В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.
Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.

Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.


Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.
В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:10

Libo
Именно так.
Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:11

  detroytred написав:Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.

а вы их заставьте. или попробуйте уговорить. посмеёмся вместе.
мы, славяне, без кнута не понимаем.
каждый в отдельности - вполне, но сообщество, в целом, и его отдельные представители, в частности, не в состоянии стать в правильное стойло.

  detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))

все слушатели не пойдут. не верят/ленятся/не грамотные/не обученные/интеллектуально примитивные/и т.п.
как раз останутся те, которые добьются результата.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 23:25

  Libo написав:
  Тракторист написав:
  Libo написав:Венгрия не производит ни одного конечного продукта.

откуда такие фантазии?


Имеется в виду законченный продукт сложного технологического цикла. Назови, если знаешь. Разве что паприку в пакетах и вино по бутылкам разливают.


автобусы, автомобили, котлы, радиаторы, приборы и десятки других наименований + хорошо развитая фармакология + лёгкая промышленность и много другое...

для сравнения цифры по ВВП на душу населения:

Венгрия/ВВП на душу населения 14 224,85 USD (2017 г.)
Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)

прежде чем писать глупости стоит съездить в Венгрию и посмотреть самому или на крайний случай хотя бы почитать о стане а интернете...

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD% ... 1%82%D1%8C

Статьи экспорта:
машины и оборудование (55,8%), готовые изделия (32,7%), продовольственные товары (6,8%), сырье (2,4%), топливо и электроэнергия (2,3%)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 01:08

Re: Політичні дискусії

Ну что, началось голосование на зарубежных участках.
Жалко, что Рада не пошла на предложение Зеленскогр снизить проходной барьер до 3 процентов, было бы веселее.
А так даже не знаю, где интрига.

Так чтобы ради интереса вопросы забить:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 01:17

  freeze написав:Ну что, началось голосование на зарубежных участках.
Жалко, что Рада не пошла на предложение Зеленскогр снизить проходной барьер до 3 процентов, было бы веселее.
А так даже не знаю, где интрига.

Так чтобы ради интереса вопросы забить:
Наберет ли Слуга 45°+
Наберет ли Оппоплатформа 15°-
Наберет ли ЕС 10°-
Наберет ли Голос 5°+
Наберет ли Смешко 5°-
Наберет ли Шарий 2 °


Интрига есть. Не ответил только на последний вопрос.
Интриг на самом деле очень много, особенно ро сравнению с президентскими.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:39

  Libo написав:
  detroytred написав:)))))))))))))
Дискуссия идёт не о вопросе нужности развития малого и среднего бизнеса (это очевидно), а о способах достижения.
По будивельнику - достаточно разъяснять людям.
В реальной жизни же книги Киосаки и т.п. разъяснения (хоть лично каждому украинцы будивельник будет разъяснять) априори не дадут массового результата.
Какой дают решения и действия властей (регуляторов рынка) по созданию благоприятных для развития малого и среднего бизнеса условий.
А люди и так умные и предприимчивые.
В зависимости от условий то в турции челночили ...то на зароботки в польши.
Какие условия им создали регуляторы, так и поступают.
Создадут условия, так будут гайки-болты и НИОКРы крупным корпорациям у себя в гаражах создавать.
Узнать что надо для этого сделать - это и есть главная задача минэкономики, антимонопольного комитета и множества прочих государственных институтов. Они должны не инструкции плодить, а собрать мсп и поставить эксперимент, что надо дать мсп, чтоб они сделали болты-гайки в три раза дешевле, чем крупные предприятия. Все ниши для мсп должны быть изучены и демонополизированы.
В каждой из них должен быть дан импульс для деятельности мсп.
1 Я двома руками ЗА те щоб державні інституції взнавали що потрібно і під потреби змінювали законодавство
2 Я категорично проти , щоб державні інституції за рахунок платників податків створювали для експерименту малі підприємства і на підставі цих підприємств змінювали законодавство..

Тому
а - ми існуємо не в ваккумі
б - таке-сяке законодавство вже існує
в - чим більше буде інформації(статистичної) у державних інституцій - тим кращі зміни в законодавстві ці інституцію зможуть згенерувати
г - чим вигідніша діяльність для держави підприємців(а вигода в основному-податки і зайнятість) тим швидше і якісніше Держава буде дбати про ці бізнеса, бо дійсно у маленьких відсутні можливості для лобіювання своїх інтересів у владі(центральній) , але море можливостей лобіювання своїх інтересів на місцевому рівні.

Таким чином
Пропаганда економічних знань і силовий тиск по втисканню цих знань в голови населення і витісненню з голів населення популістичних лозунгів - є найправильніший шлях
Шлях створення контролюючих органів-шлях в прірву
Не я сказав
Розруха не в клозетах-розруха в головах....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:39

в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов.

https://censor.net.ua/photo_news/313869 ... rezultatov
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:51

  detroytred написав:Libo
Именно так.
Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую.
1 Ви прихильник тотального одержавлення всіх процесів-тобто прихильник методів керування старого совка або блідої копії цього совка-московії
2 Я прихильник більш вільних теорій в яких Держава не допомагає сильним(сильні цього не потребують ,а підприємці апріорі сильніші від середньостатистичного мешканця)
Як по мені
а - Держава не заважає сильним
б - Держава допомагає слабким
в - Держава не змушує силовими методами прибирати за собою
3 Я не стидаюсь торгівлі хлібом-алкоголем-цигарками-кондитеркою.... але основні статки я заробив в будівництві
  detroytred написав:Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его))
Нам до насиченності ринку-ще років двадцять пердячим паром перти на всіх парах....
Тому
Сьогодні-треба насичувати ринок товарами -послугами власного виробництва
До речі цим шляхом йшов Китай
На перших етапах - з якості китайських товарів тільки сліпий і дурний не сміявся... але пройшов час і США переживає за свої високотехнологічні галузі.
І розвинувся китайський бізнес не в останню чергу тому , що в нього були відсутні соціальні зобовязання.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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