Додано: Нед 21 лип, 2019 09:02

budivelnik написав: detroytred написав: Libo

Именно так.

Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую. Именно так.Об этих и прочих прямых обязанностях регуляторов рынка (должностных лиц, госинститутов, державы) я владельцу малого бизнеса по хлiбу та горiлцi толкую. 1 Ви прихильник тотального одержавлення всіх процесів-тобто прихильник методів керування старого совка або блідої копії цього совка-московії

2 Я прихильник більш вільних теорій в яких Держава не допомагає сильним(сильні цього не потребують ,а підприємці апріорі сильніші від середньостатистичного мешканця)

Як по мені

а - Держава не заважає сильним

б - Держава допомагає слабким

в - Держава не змушує силовими методами прибирати за собою

3 Я не стидаюсь торгівлі хлібом-алкоголем-цигарками-кондитеркою.... але основні статки я заробив в будівництві

detroytred написав: Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его)) Но он упорно считает, что в неизменных условиях рынок резиновый. Стоит всем наслушавшимся правильных речей этого успешного предпринимателя просто захотеть и будет массовый результат развития малого и среднего. Ведь он же добился его)) Нам до насиченності ринку-ще років двадцять пердячим паром перти на всіх парах....

Тому

Сьогодні-треба насичувати ринок товарами -послугами власного виробництва

До речі цим шляхом йшов Китай

На перших етапах - з якості китайських товарів тільки сліпий і дурний не сміявся... але пройшов час і США переживає за свої високотехнологічні галузі.

І розвинувся китайський бізнес не в останню чергу тому , що в нього були відсутні соціальні зобовязання. 1 Ви прихильник тотального одержавлення всіх процесів-тобто прихильник методів керування старого совка або блідої копії цього совка-московії2 Я прихильник більш вільних теорій в яких Держава не допомагає сильним(сильні цього не потребують ,а підприємці апріорі сильніші від середньостатистичного мешканця)Як по меніа - Держава не заважає сильнимб - Держава допомагає слабкимв - Держава не змушує силовими методами прибирати за собою3 Я не стидаюсь торгівлі хлібом-алкоголем-цигарками-кондитеркою.... але основні статки я заробив в будівництвіНам до насиченності ринку-ще років двадцять пердячим паром перти на всіх парах....ТомуСьогодні-треба насичувати ринок товарами -послугами власного виробництваДо речі цим шляхом йшов КитайНа перших етапах - з якості китайських товарів тільки сліпий і дурний не сміявся... але пройшов час і США переживає за свої високотехнологічні галузі.І розвинувся китайський бізнес не в останню чергу тому , що в нього були відсутні соціальні зобовязання.

Вы опять применили простенький демагогический приём в отношении мнения оппонента -- гиперболизировали на порядок насчёт вмешательства регулятора и тупо навесили ярлык ярого сторонника госрегулирования.Когда с моей стороны речь идёт только о балансе между невидимой рукой рынка и госрегулированием.И если невилимая рука рынка действует сама по себе, то госрегулирование (его уровень, точки приложения и эффективность) определяют власти государства.И как наши это делают -- результат за окошком.Причём тут стыд за торговлю горилкою-то?)))Я обратил внимание, что уровень мышления Вам не позволяет различать разницу между мико- и макро-, видеть всю картинку.Я вчера с сантехником беседовал ... у дедушки на порядок глубже и шире взгляд, чем у Вас.Речь не о том, що треба.Речь о том как.Для насыщения рынка товарами (это я же ведь Вам указал на необходимость увеличения объёма рынка-то) нужно.... создание благоприятных для развития бизнеса УСЛОВИЙ.Капитал и люди сами потянутся и заработают в них.И это задача ОБЯЗАННОСТЬ не пересичного, а РЕГУЛЯТОРОВ РЫНКА.